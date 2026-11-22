Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc.

Tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa có buổi làm việc nhằm thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên, với trọng tâm hợp tác là thúc đẩy chuỗi khí - điện của Petrovietnam tại khu vực Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Báu Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Việt Hà – Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Cao Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã chia sẻ về tình hình hoạt động cũng như tiến độ triển khai các dự án cụ thể tại Hà Tĩnh.

Theo Petrovietnam, hiện có 6 đơn vị thành viên đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp điện, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón và ngân hàng, bảo hiểm tại địa phương. Các nhà máy, công trình như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, kho chứa và trạm nạp LPG, kho xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu… góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng doanh thu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2026 đạt khoảng hơn 22,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước tại địa phương khoảng 423 tỷ đồng.

Hoạt động an sinh xã hội cũng được Petrovietnam quan tâm triển khai trên địa bàn tỉnh với giá trị giai đoạn 2020 - 2026 là 262,5 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình: xây dựng trường, trang bị phòng học STEM, tài trợ thiết bị y tế, chương trình Tết vì người nghèo...

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký tháng 7/2025 giữa UBND tỉnh và Petrovietnam, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên cũng đã nghiên cứu Đề án Trung tâm Công nghiệp – Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng.

Đề án gắn phát triển năng lượng và công nghiệp với dịch vụ logistics, hậu cần kỹ thuật. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, các dự án được ưu tiên gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III và hệ thống phân phối khí. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi tiếp nhận, cung ứng khí cho phát điện và sản xuất công nghiệp tại khu kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện để địa phương thu hút thêm các dự án công nghiệp và công nghệ cao.

Ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã báo cáo, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc cụ thể đối với từng dự án, từng hạng mục công việc.

Hai bên cũng thống nhất định hướng tiếp tục triển khai các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo hiệu quả, vì mục tiêu tăng trưởng chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, các dự án tại KKT Vũng Áng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Về dài hạn, Petrovietnam hướng tới xây dựng mô hình Trung tâm Khí khu vực tại KKT Vũng Áng và kết nối đường ống để cấp khí cho các nhà máy điện và hộ tiêu thụ công nghiệp tại các tỉnh lân cận.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Giám đốc Petrovietnam cũng đề nghị các đơn vị PV GAS, PV Power tập trung cho công tác chuẩn bị, triển khai khởi công kho LNG đúng cam kết và bảo đảm tiến độ cung cấp thiết bị cho Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.

Tổng Giám đốc Petrovietnam cam kết Tập đoàn và các đơn vị sẽ quyết liệt triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Trong thời gian tới, mong muốn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng tổ chức các buổi làm việc định kỳ nhằm hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai công việc theo Thỏa thuận hợp tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam trong 10 tháng năm 2026. Trong đó, những hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội của các đơn vị thành viên của Petrovietnam đã đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Petrovietnam và tỉnh đang có những điểm thuận lợi để triển khai Thỏa thuận hợp tác, vì vậy, Tập đoàn và tỉnh cần tập trung triển khai những công việc liên quan để sớm đưa các dự án vào đúng tiến độ, trước mắt là khởi công kho khí LNG trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị lãnh đạo Petrovietnam tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp triển khai liên tục các dự án trọng điểm. Phối hợp hoàn thiện các đề xuất liên quan đến việc triển khai đề án Trung tâm Công nghiệp – Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng để trình các cấp thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẵn sàng tập trung tối đa xử lý công việc, phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam để triển khai hiệu quả các dự án, đảm bảo đúng tiến độ.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Petrovietnam các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.