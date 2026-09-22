Tích cực triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 22/9/2026, theo giờ địa phương (chiều tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Đoàn Hùng – P/v TTXVN tại Mỹ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Đoàn Hùng – P/v TTXVN tại Mỹ

Đại tướng Phan Văn Giang (bên phải) tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Đoàn Hùng – P/v TTXVN tại Mỹ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (phải) và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Đoàn Hùng – P/v TTXVN tại Mỹ