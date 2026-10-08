Tích cực thu hút đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) thăm nhà máy của Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Sản xuất ổn định, mở rộng kinh doanh

Năm 2018, HS Hyosung, tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc chọn Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch) để triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn. Theo thỏa thuận ký kết với tỉnh Quảng Nam (cũ), HS Hyosung cam kết triển khai khu phức hợp công nghiệp khoảng 100ha, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 1,34 tỷ USD.

Trong khi đó, Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam (thuộc Tập đoàn HS Hyosung) đang vận hành ổn định 2 dự án sản xuất sợi mành lốp và vải túi khí, với tổng vốn đầu tư khoảng 472,2 triệu USD, trên diện tích khoảng 40ha, giải quyết việc làm cho 1.300 lao động địa phương. Dự kiến năm 2026, tổng doanh thu của 2 dự án khoảng 280,6 triệu USD.

Trên cơ sở hoạt động ổn định của các dự án đã đầu tư, doanh nghiệp này vừa tiếp tục khởi công dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF, thảm thương mại và thảm trải sàn ô tô, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD trên diện tích khoảng 11ha thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (xã Thăng Trường). Đáng chú ý, trong dự án này, Tập đoàn HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam ký kết hợp tác trong cung ứng linh kiện ô tô.

“Đến nay, tổng vốn đầu tư của HS Hyosung tại Đà Nẵng đã nâng lên 572,2 triệu USD. Việc đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm kinh doanh giúp chúng tôi xây dựng nền tảng sản xuất tổng hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Đồng thời, tạo thêm ít nhất 200 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị sản xuất, bảo đảm đưa nhà máy giai đoạn 1 vào vận hành trong quý IV/2027”, ông Park Jung Kon, Tổng giám đốc Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam nói.

Dây chuyền sản xuất vận hành 24/24 của Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: HỒ QUÂN

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Đến tháng 8/2026, Đà Nẵng có 314 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,66 tỷ USD đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại Khu kinh tế mở Chu Lai, hàng loạt dự án lớn của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đang được triển khai như: phụ tùng ô tô của CTR, phụ trợ dệt may của Panko, nam châm từ tính của SGI...

Theo Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, song song với việc mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn tích cực liên kết với các tập đoàn quốc tế, cùng các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, hệ thống logistics và dịch vụ trong nước để hình thành một chuỗi giá trị. Mô hình này có thể thu hút cả hệ sinh thái doanh nghiệp, từ sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng đến logistics, dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động hỗ trợ sản xuất.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) ký hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp chiến lược Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: vi mạch - bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, IoT, robot và tự động hóa, gắn với đầu tư hạ tầng R&D, đào tạo và thử nghiệm công nghệ...

Để tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, thành phố đang cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ kết nối và tích cực đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, triển khai, mở rộng hoạt động. Đồng thời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố mở rộng quy mô nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số theo hướng bền vững.