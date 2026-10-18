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Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang được tích cực triển khai tại các hạng mục của Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, hiện đạt sản lượng thi công gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.

Báo Hà Nội Mới
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Phối cảnh nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sau khi hoàn thành.

Phối cảnh nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sau khi hoàn thành.

Toàn cảnh công trình xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long.

Toàn cảnh công trình xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long.

Kỹ sư thường xuyên kiểm tra và đo đạc công trình.

Kỹ sư thường xuyên kiểm tra và đo đạc công trình.

Hiện nay, nhân lực của nhà thầu đang tập trung thi công cầu nhánh tuabin.

Hiện nay, nhân lực của nhà thầu đang tập trung thi công cầu nhánh tuabin.

Thi công hệ thống cống thoát nước.

Thi công hệ thống cống thoát nước.

Công nhân thi công trụ cầu.

Công nhân thi công trụ cầu.

Khu vực nút giao được bố trí 4 nhánh cầu tuabin bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 2.357m, mặt cầu rộng 8,8m với 2 làn xe.

Khu vực nút giao được bố trí 4 nhánh cầu tuabin bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài khoảng 2.357m, mặt cầu rộng 8,8m với 2 làn xe.

Đỗ Tâm - Phạm Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tich-cuc-thi-cong-nut-giao-vanh-dai-3-5-dai-lo-thang-long-1761678.html