Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long
Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang được tích cực triển khai tại các hạng mục của Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, hiện đạt sản lượng thi công gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tich-cuc-thi-cong-nut-giao-vanh-dai-3-5-dai-lo-thang-long-1761678.html