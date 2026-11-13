Tích cực tập luyện, sẵn sàng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Buổi hợp luyện đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 15/11, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng theo phương án, trong đó có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thuộc Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ tập hợp đội hình, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Cuộc thực tập được tổ chức theo Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Kế hoạch số 502/KH-CAT-PCCC ngày 28/10/2026 của Công an tỉnh.

Địa điểm thực tập là Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, thuộc Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ, tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An. Dự kiến, cuộc thực tập huy động khoảng 220 người và 26 phương tiện các loại.

Các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ động đến khu vực tập luyện.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tập luyện theo nhiệm vụ được phân công. Các lực lượng thực hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố; triển khai đội hình chữa cháy và tổ chức cứu người bị nạn. Qua từng lượt tập, các đơn vị rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đồng thời thống nhất phương án phối hợp dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy thực tập.

Đội PCCC chuyên ngành Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC thực hành phương án chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai đội hình thực hành phương án cứu nạn.

Với đặc thù là cơ sở xử lý khí, nội dung tập luyện tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng khi xử lý tình huống phức tạp. Việc tổ chức thực hành trực tiếp tại nhà máy giúp các lực lượng nắm chắc đặc điểm hiện trường, chủ động rà soát và kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phương án.

Nhân viên nhà máy vận hành súng phun nước cố định, làm mát bồn chứa TK-5107.

Các lực lượng phối hợp phun nước làm mát bồn chứa TK-5107 tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau.

Trong suốt quá trình tập luyện, các lực lượng nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn đối với người và phương tiện, thực hiện các nội dung theo sát tình huống giả định. Tại buổi hợp luyện dự kiến diễn ra ngày 15/11, các lực lượng sẽ phối hợp triển khai phương án dưới sự điều hành của Ban Chỉ huy thực tập, qua đó kiểm tra, rà soát công tác chỉ huy và khả năng hiệp đồng trước khi bước vào tổng duyệt.

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt sẽ diễn ra ngày 18/11; cuộc thực tập chính thức được tổ chức vào ngày 20/11/2026./.