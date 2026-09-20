Tích cực tập luyện, sẵn sàng cho Hội thao PCCC và CNCH năm 2026

Hội thao được tổ chức quy mô cấp tỉnh, diễn ra ngày 22 và 23/9 tại Quảng trường Tây Bắc, với sự tham gia của 23 đoàn. Trong đó, có 8 phường, mỗi đoàn gồm 3 đội thi: Tổ liên gia an toàn PCCC, PCCC và CNCH cơ sở và dân phòng; 67 xã, thành lập 15 đoàn theo cụm xã, mỗi cụm thành lập 3 đội thi tương ứng.

Đội PCCC và CNCH cơ sở, đội dân phòng, các vận động viên tham gia 2 nội dung: Thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy. Đội “Tổ liên gia an toàn PCCC” thi 2 nội dung, gồm: Trả lời câu hỏi kiến thức về PCCC và CNCH; thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tập luyện sử dụng phương tiện xe thang.

Lực lượng PCCC & CNCH luyện tập tiếp cận hiện trường.

Luyện tập cứu nạn nhân ra khỏi đám cháy.

Luyện tập dập tắt đám cháy

Luyện tập triển khai các mũi phun nước, làm mát và chống cháy lan.

Triển khai đội hình tiếp cận khu vực cháy.