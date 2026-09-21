Tích cực hỗ trợ người dân vùng lũ Kim Tân

Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, các lực lượng tại chỗ của xã Kim Tân đã nhanh chóng có mặt khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã hành quân về các thôn trên địa bàn xã Kim Tân, hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất lắng đọng trên nền nhà sau khi nước rút.

Với những gia đình bị ngập sâu, các lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh vật dụng sinh hoạt, sắp xếp lại đồ đạc.

Tại các nhà văn hóa thôn, các lực lượng tập trung dọn bùn đất, vệ sinh khuôn viên.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Kim Tân cũng tích cực tham gia vệ sinh, lau chùi bàn ghế bị ngập lụt.

Nước rút đến đâu, lực lượng đoàn viên, thanh niên tập trung dọn lớp bùn đất còn đọng lại, rửa nền các công trình công cộng.

Hội viên phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh nhà cửa, khuôn viên và các công trình công cộng.

Để phòng, chống dịch bệnh sau khi nước lũ rút, lực lượng y tế xã Kim Tân đã tổ chức khử khuẩn giếng nước sinh hoạt của các hộ dân.

Trên những thửa ruộng còn sũng nước, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 thu hoạch lúa cho người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.