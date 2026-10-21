Tích cực giúp dân khắc phục tình trạng ngập cục bộ ở Phú Riềng và Long Hà

Mưa lớn chiều và tối 20-10 gây ngập tại một số địa bàn và tuyến đường ĐT.741 thuộc xã Phú Riềng. Ảnh: Vũ Nguyện

Cụ thể, tại xã Phú Riềng, mưa lớn kéo dài khiến nước từ các khu vực đổ về nhanh, gây ngập cục bộ tại cầu Suối Dên trên tuyến ĐT.741 và một số khu vực thuộc thôn Phú Long, Phú Hiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Lãnh đạo xã Phú Riềng và lực lượng chức năng trực tiếp đến nhà dân hỗ trợ khắc phục ngập cục bộ và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trên tuyến ĐT.741. Ảnh: Vũ Nguyện

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục ngập úng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giúp người dân kê cao tài sản, di dời đồ đạc đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy, hạn chế nước tràn vào nhà. Trong quá trình hỗ trợ, lực lượng còn tìm thấy 2 phương tiện của người dân bị nước cuốn trôi, gồm một xe máy và một xe máy điện.

Liên quan đến tình trạng ngập úng, UBND xã Phú Riềng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống thoát nước và nước thải trên địa bàn, qua đó có kế hoạch đầu tư, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Trong quá trình hỗ trợ, lực lượng chức năng tìm thấy 2 phương tiện của người dân bị nước cuốn trôi. Ảnh: Vũ Nguyện

Tại xã Long Hà, mưa lớn gây ngập cục bộ ở thôn Tân Long 1, ảnh hưởng khoảng 6 hộ dân. Nước tràn vào nhà, một hộ bị sập tường, một số hộ bị ngập ao cá. Trong sáng 21-10, Chủ tịch UBND xã Phạm Hồng Công tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã đến từng hộ dân hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng xã Long Hà hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau ngập. Ảnh: Phạm Yến