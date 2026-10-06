Tích cực điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh

Bệnh nhân thực hiện các bài tập phục hồi vận động, kết hợp điện trị liệu.

Sau 5 năm gặp tai nạn, sức khỏe ông Hà Đình Thi, 69 tuổi, bản Huy Tường 2, xã Phù Yên, ngày càng giảm sút, cánh tay đang có dấu hiệu yếu dần, gần như không thể cầm nắm đồ vật. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, khả năng vận động tay của ông Thi đã có chuyển biến tích cực. Ông Thi nói: Tôi được các y, bác sĩ điều trị bằng nhiều phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, điện từ trường, điện phân, điện xung. Sau thời gian điều trị, tay đã có thể cầm nắm và hoạt động tốt hơn.

Trường hợp của ông Hà Đình Thi cho thấy hiệu quả bước đầu của việc kết hợp các phương pháp phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng người bệnh. Mỗi bệnh nhân khi đến đây đều được đánh giá tình trạng, để xây dựng liệu trình điều trị phù hợp. Trong quá trình điều trị, nhất là luyện tập vật lý trị liệu, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hướng dẫn từng động tác, theo dõi khả năng đáp ứng và điều chỉnh phương pháp khi cần thiết. Người bệnh được hướng dẫn cách tự tập luyện để tiếp tục duy trì kết quả sau khi trở về nhà.

Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng thăm khám bệnh nhân.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, thông tin: Bệnh viện hiện có 18 khoa, phòng với tổng số 156 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 28 bác sĩ và 33 kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các phương pháp khác; đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực phục hồi chức năng. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã điều trị, phục hồi cho hơn 7.000 lượt người bệnh. Số lượng người bệnh đến điều trị tại bệnh viện những năm gần đây có xu hướng tăng. Qua phiếu khảo sát, các cuộc họp người bệnh và hội đồng người bệnh hằng tuần, nhiều ý kiến đánh giá tích cực về công tác chăm sóc, điều trị.

Bác sĩ CKI Đèo Thị Thúy Hà, Phó trưởng Khoa An dưỡng, cho biết: Bệnh viện cũng thành lập nhóm điều trị gồm bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên để đánh giá cụ thể để lựa chọn phương pháp phù hợp với từng bệnh nhân. Đồng thời, bác sĩ phải đồng hành với người bệnh, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh phương pháp trị liệu khi cần thiết.

Bệnh nhân sử dụng máy điện phân để hỗ trợ phục hồi chức năng.

Cùng với duy trì các phương pháp điều trị, bệnh viện chú trọng phát triển kỹ thuật phục hồi chức năng, nhất là đối với các bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp và vận động. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn về vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, tâm lý trị liệu và các lĩnh vực liên quan. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc y tế từng bước được đầu tư đồng bộ với nhiều thiết bị hiện đại như máy sóng ngắn, siêu âm điều trị, máy từ trường, máy tập vận động và robot hỗ trợ tập đi... Bệnh viện cũng triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng các thiết bị hỗ trợ phục hồi vận động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị. Bên cạnh đó, Bệnh viện duy trì các buổi trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào những trường hợp khó và các kỹ thuật mới. Đồng thời, bệnh viện cũng quan tâm cải thiện chất lượng phục vụ. Người bệnh được hướng dẫn từ khâu tiếp đón, khám, điều trị đến quá trình tập luyện theo đúng phương châm “đón tiếp niềm nở, chăm sóc và điều trị nhiệt tình, dặn dò chu đáo”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi cho bệnh nhân, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ thuật chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và đổi mới phương pháp điều trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp rút ngắn thời gian điều trị phù hợp, giảm chi phí, giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình và khôi phục khả năng vận động, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng cho bệnh nhân.