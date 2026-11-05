Tích cực chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị mặt bằng, sân khấu, khu vực tổ chức lễ khai mạc, hội trại, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương; không gian văn hóa trà, không gian Bếp Mường và mô hình du lịch thông minh đã được hoàn thiện cơ bản đúng tiến độ.

Lãnh đạo xã Long Cốc kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026.

Bên cạnh đó, hệ thống điện, nước, vệ sinh môi trường, cảnh quan, công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động và các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách trong thời gian diễn ra sự kiện đã được tiến hành khẩn trương theo đúng kế hoạch.

UBND xã cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đặc biệt chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn điện, phòng, chống cháy nổ; bố trí các khu vực tổ chức hoạt động hợp lý, khoa học, tạo không gian trải nghiệm thuận tiện, hấp dẫn cho du khách. Đồng thời, tăng cường phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm mọi điều kiện phục vụ các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đúng tiến độ.

Nhân dân các thôn trang trí cảnh quan trên các tuyến đường liên thôn, liên xã để đón du khách.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, UBND xã Long Cốc lần đầu tiên ra mắt các mô hình du lịch thông minh. Điểm nhấn đáng chú ý là ứng dụng công nghệ số trong du lịch sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu các điểm đến, khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Long Cốc.

Cơ sở vật chất phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026 đang được tích cực hoàn thiện để phục vụ các hoạt động đón khách du lịch.

Cùng với đó, Câu lạc bộ Trà và Nghệ thuật dân tộc Long Cốc sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối tinh hoa văn hóa trà với những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, tạo điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu và kết nối sản phẩm quê hương trực tiếp đến người tiêu dùng. Đặc biệt, Không gian Bếp Mường sẽ tái hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mường, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, chân thực bên không gian bếp lửa ấm áp.

Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung thông tin: Việc ra mắt các mô hình không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hướng phát triển mới, kết hợp hài hòa giữa công nghệ số, văn hóa truyền thống và quảng bá sản phẩm địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng Long Cốc trở thành điểm đến du lịch xanh, thông minh, hấp dẫn và giàu bản sắc.