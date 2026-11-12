Tích cực chuẩn bị tổ chức Giải Robotics quốc tế tại Gia Lai

Hoàn thiện phương án tổ chức

Theo kế hoạch, Giải đấu Robotics quốc tế The Gong Legend Signature Event - VIQRC MS + ES, mùa giải 2026 - 2027 do Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đăng cai tổ chức. Dự kiến, giải có sự tham gia của 120 đội ở 2 bảng tiểu học và THCS, gồm 60 đội trong nước và 60 đội quốc tế.

Đặc biệt, Ban tổ chức giải đấu sẽ trao 6 suất tham dự Giải vô địch Robotics thế giới (VEX Robotics World Championship 2027) tại Las Vegas, Hoa Kỳ cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Giải thi đấu Robotics quốc tế sẽ diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku). Ảnh: Mai Ka

Ông Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng - cho biết: Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào giáo dục STEM, Robotics trong các cơ sở giáo dục phổ thông; tạo môi trường thực hành KHCN theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi giữa học sinh trong nước và quốc tế. Dự kiến, các nội dung thi đấu sẽ diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt.

“Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh phương án phối hợp bảo đảm ANTT, ATGT, PCCC, y tế, an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra giải đấu. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện về công tác đối ngoại và đón tiếp đoàn quốc tế về tham dự giải” - ông Khoa chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công, Trường THPT Chi Lăng và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt từng phối hợp đăng cai tổ chức thành công Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung và vòng loại Giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2026 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thông qua việc tổ chức các giải đấu, 2 đơn vị đã tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, điều hành, phối hợp chuyên môn, huy động nguồn lực và bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu.

“Việc đăng cai tổ chức Giải thi đấu Robotics quốc tế phù hợp với định hướng đẩy mạnh phát triển giáo dục STEM, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong giáo dục” - ông Công nhận định.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu 2 trường xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tổ chức; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ thủ tục, điều kiện tổ chức theo quy định. Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện tổ chức giải đấu, an toàn và quyền lợi của học sinh tham gia giải.

Tạo điều kiện thuận lợi để giải đấu thành công

Cuối tháng 10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã làm việc với đại diện các sở, ngành và 2 đơn vị đăng cai tổ chức Giải thi đấu Robotics quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Trường THPT Chi Lăng và Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt trong việc đề xuất đăng cai tổ chức giải đấu, đồng thời khẳng định tỉnh ủng hộ chủ trương tổ chức sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm việc với các sở, ngành và đơn vị đăng cai về công tác chuẩn bị tổ chức Giải thi đấu Robotics quốc tế tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mai Ka

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, bảo đảm tính khả thi, an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật, nhất là các thủ tục cấp phép, điều kiện tổ chức sự kiện có yếu tố quốc tế.

“Sở GD&ĐT làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ 2 trường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung liên quan” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, cử đại diện tham gia Ban tổ chức để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình triển khai; chú trọng bảo đảm ANTT, ATGT, PCCC, y tế và các điều kiện cần thiết khác.

Đối với 2 đơn vị đăng cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng phương án bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh các nội dung thi đấu chính thức, cần nghiên cứu tổ chức hoạt động giao lưu, trải nghiệm phù hợp, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế.