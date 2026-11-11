Tích cực chuẩn bị cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất tại thủ đô Hà Nội

Đa dạng không gian trải nghiệm

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (thủ đô Hà Nội). Sự kiện có quy mô diện tích khoảng 10.000 m², được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề.

Ngoài không gian trưng bày Việt Nam và quốc tế, tại Festival, Ban tổ chức còn tạo dựng các không gian bảo tồn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero. Bên cạnh đó là không gian ẩm thực, triển lãm ảnh và khu thương mại kết nối giao thương.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 13 đến 16-11-2026. Ảnh minh hoạ.

Theo Trưởng phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Hoàng Thị Hòa, đơn vị đã thống nhất với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long hoàn thành thiết kế tổng thể. Hiện, đã lựa chọn nhà thầu và đang tiến hành thi công, dàn dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị các xã, phường. Theo tổng hợp, hiện đã có 19 nghệ nhân tiêu biểu; 4 làng nghề thành viên Hội đồng Thủ công Thế giới; 84 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đăng ký tham gia Festival.

Trong quá trình triển khai Festival, thành phố Hà Nội nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trực tiếp là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết, đơn vị đã tham mưu Bộ mời 166 nghệ nhân, 34 đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đăng ký tham gia khoảng 166 gian hàng.

Trên cơ sở công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay đã có 24 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia với gần 60 gian hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Festival quy mô toàn cầu lần đầu được tổ chức.

Hà Nội được mệnh danh là đất trăm nghề với nhiều làng nghề tiêu biểu, đặc sắc. Ảnh: CTV.

Chuẩn bị chu đáo cho Festival

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, hiện nay công tác chuẩn bị cho Festival đang tích cực được triển khai. Dự kiến, không gian trưng bày, tạo tác sẽ hoàn thành và bắt đầu được giới thiệu đến người dân, du khách từ ngày 13-11.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổng hợp các nội dung chuẩn bị cho Hội thi Sản phẩm thủ công Châu Á - Thái Bình Dương; Trình diễn thời trang thủ công và các đêm văn nghệ bên lề Festival.

Cũng trong khuôn khổ Festival, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tổ chức các tour trải nghiệm quảng bá du lịch làng nghề tiêu biểu của thành phố như: Bát Tràng, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng, nhằm phục vụ nhu cầu của các đoàn khách và đại biểu quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Festival. Công an thành phố cũng đã lên phương án kiểm soát an ninh, trật tự nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách trong nước, quốc tế tham gia Festival.

Lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất được kỳ vọng góp phần từng bước định vị Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của ngành nghề thủ công trong khu vực và trên thế giới. Hơn cả một cuộc trưng bày, đây sẽ là dịp để những câu chuyện về bàn tay người thợ, về bản sắc địa phương và sức sáng tạo Việt Nam được kể tới bạn bè năm châu.

Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến khai mạc tối 13-11-2026 tại thủ đô Hà Nội. Không gian trưng bày, tạo tác sẽ được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách trong nước, quốc tế từ ngày 13-11 đến 16-11-2026.