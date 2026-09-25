Tích cực chữa trị vết thương nặng, nhiễm trùng cho ngư dân

Ê-kíp bác sĩ chữa trị vết thương nặng cho ngư dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 25/9, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết, vết thương nặng ở chân phải của một bệnh nhân nam 35 tuổi đã ổn định sau khi được ê-kíp bác sĩ của bệnh viện này tích cực cứu chữa.

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng chân phải gãy phức tạp, mô mềm bị tổn thương nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân này cho biết, mình là ngư dân và bị tai nạn lao động khi đang đánh cá trên biển bởi dây của tời trên ghe cuốn vào chân phải ở vùng trên bắp chân, dưới đầu gối. Đáng chú ý vụ tai nạn đã xảy ra từ ngày 20/9, ngư dân này phải mang vết thương từ biển vào đất liền để chữa trị.

Khi nhập viện vùng chân bị thương ghi nhận gãy hở độ IIIA, xương gãy phức tạp, kèm nhiều dị vật. Phần mềm chung quanh tổn thương đã có dấu hiệu diễn tiến nặng, mô mềm bắt đầu có mùi và da xuất hiện tình trạng phồng rộp.

Trước nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương phần mềm tiến triển, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, do bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp thực hiện.

Chân phải của ngư dân sau khi được chữa trị, băng bó. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Các bác sĩ phải cắt lọc phần bị tổn thương, loại bỏ dị vật và bơm khoảng 6 lít dung dịch nước vô khuẩn để rửa, làm sạch vết thương. Bệnh nhân đồng thời được điều trị phối hợp các kháng sinh mạnh. Và để ổn định phần xương gãy, ê-kíp bác sĩ đặt khung cố định ngoài. Các bác sĩ tiếp tục rạch giải áp khoang để ngăn chặn tình trạng phù nề và nguy cơ chèn ép khoang, tránh làm tổn thương thêm mô mềm đang phồng rộp.

Ngoài ra, một hệ thống hút áp lực âm được áp dụng để hỗ trợ kiểm soát dịch tiết và giảm phù nề tại vùng tổn thương. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Ngọc Phúc, những trường hợp gãy hở do tai nạn lao động với cơ chế nghiền, dập nát thường có nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt khi người bệnh phải mất nhiều thời gian mới được tiếp cận y tế. Việc xử trí sớm, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương, kiểm soát nhiễm trùng, giải áp khi cần thiết và ổn định xương là những yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị, hướng đến bảo tồn chi và hạn chế biến chứng.