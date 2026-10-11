Tích cực chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững địa bàn biên giới vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao dựng nhà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Duy trì các mô hình, chương trình giúp dân

Tà Rụt là xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Trị, có đông đồng bào Pa Cô và Vân Kiều sinh sống tại 8 thôn, bản. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều khu dân cư cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn khó khăn. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Vao luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Thứ Bảy về bản”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Chuối lùn nâng bước đoàn viên”...

Điểm chung của các mô hình, chương trình của Đồn Biên phòng A Vao là hướng đến những nhu cầu thiết thực của người dân. Trong đó “Thứ Bảy về bản” là chương trình được đơn vị duy trì để cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại các thôn, bản. Tùy từng thời điểm và nhu cầu của địa bàn, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai những phần việc cụ thể như chăm lo cho trẻ em, thăm hỏi gia đình chính sách, người già, phụ nữ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, các hoạt động giúp dân được gắn với từng địa bàn, từng đối tượng thay vì chỉ tập trung vào việc hỗ trợ trước mắt. Năm 2026, thực hiện Chương trình “Thứ Bảy về bản” gắn với chuỗi hoạt động “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, Đồn Biên phòng A Vao đã kết nối với đoàn thiện nguyện “Bếp cơm vui vẻ 10”, Công an xã Triệu Cơ và Đoàn Thanh niên xã Tà Rụt tổ chức nấu ăn, tặng quà cho nhân dân và học sinh. Ban Tổ chức chương trình đã trao 150 suất quà Trung thu, 150 suất quà tiếp sức đến trường và 129 suất quà cho nhân dân, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Tại thôn Pa Ling, đơn vị phối hợp với Chi đoàn Tân Phước, phường Nam Đông Hà và Đoàn Thanh niên xã Tà Rụt tổ chức cắt tóc, trao 200 suất quà Trung thu cho trẻ em, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Bà Cao Thị Nhi, ở thôn Pa Ling, cho biết: “Mỗi lần cán bộ Biên phòng về bản, bà con đều được hỏi thăm, hướng dẫn và hỗ trợ những công việc thiết thực trong cuộc sống. Các anh đến tận nơi nên người dân dễ bày tỏ những mong muốn hay những vướng mắc chưa được tháo gỡ, từ việc sản xuất, chăm lo cho con em đến những vấn đề của gia đình. Bà con rất quý mến và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng”.

Không chỉ riêng Chương trình “Thứ Bảy về bản”, trong quá trình triển khai các mô hình, chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao trực tiếp xuống địa bàn, hướng dẫn người dân kỹ thuật và cùng tham gia làm với bà con. Ông Hồ Văn Nhiên, thôn Pa Ling, là một trong những hộ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao hướng dẫn mô hình trồng cây chuối lùn, cho biết: “Khi tham gia mô hình trồng cây chuối lùn, gia đình được cán bộ Biên phòng hướng dẫn từ khâu chuẩn bị đất đến cách chăm sóc cây chuối, theo dõi quá trình phát triển. Sau thời gian thực hiện, đến nay, 1ha chuối lùn của gia đình tôi đã cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng một năm, nhờ đó mà cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn”.

Trung tá Vũ Văn Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao nhấn mạnh: "Từ việc duy trì các mô hình, chương trình sát với nhu cầu của người dân, Đồn Biên phòng A Vao từng bước tạo được sự phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức ở địa phương. Cũng qua quá trình xuống địa bàn, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nắm chắc hơn tình hình dân cư, những vấn đề phát sinh trong đời sống, từ đó chủ động tham gia cùng địa phương giải quyết ngay từ cơ sở".

Đồn Biên phòng A Vao phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Rụt. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn

Nếu các mô hình, chương trình hướng đến ổn định đời sống nhân dân thì công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn giúp Đồn Biên phòng A Vao kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trên địa bàn vùng cao, nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, một số hộ dân còn hạn chế về kiến thức pháp luật và thủ tục hành chính, việc cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống thôn, bản, gặp gỡ người dân có ý nghĩa quan trọng. Đơn vị vừa nắm chắc tình hình địa bàn, vừa kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của người dân để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết.

Một trong những vấn đề được Đồn Biên phòng A Vao quan tâm là việc hoàn thiện giấy khai sinh cho trẻ em có cha, mẹ là công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú với người Việt Nam ở khu vực biên giới. Đây là vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính nhưng tác động trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cho con không phải là việc dễ dàng. Từ thực tế nắm địa bàn, Đồn Biên phòng A Vao đã phối hợp với chính quyền địa phương, ngành tư pháp tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan hướng dẫn từng trường hợp để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục. Cán bộ đơn vị không chỉ tuyên truyền, giải thích quy định mà còn hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các bước cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng để từng trường hợp được giải quyết theo quy định. Cách làm này giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời hạn chế tình trạng trẻ em không có giấy tờ nhân thân do gia đình chưa biết hoặc chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Tại thôn Ra Ró (nay là thôn A Vao), xã Tà Rụt, gia đình ông Hồ Văn Đế là một trường hợp như vậy. Ông Đế sống như vợ chồng với bà Hồ Thị Duôi, người Lào, nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người có 3 con gái là Hồ Thị Lý, sinh năm 2017; Hồ Thị Lê, sinh năm 2021 và Hồ Thị Luật, sinh năm 2025. Do chưa nắm được quy định, ông Đế chưa biết cách hoàn thiện thủ tục đăng ký khai sinh cho các con. Sau khi được cán bộ Đồn Biên phòng A Vao và chính quyền địa phương hướng dẫn, gia đình hoàn thiện hồ sơ liên quan đến thủ tục nhận cha - con, sau đó tiến hành đăng ký khai sinh. Đầu năm 2026, cả 3 người con của ông Đế và bà Duôi đã được cấp giấy khai sinh.

Theo ông Hồ Văn Nhiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, việc hỗ trợ đăng ký khai sinh cho trẻ em vùng biên giới vừa tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, vừa giúp người dân hiểu rõ hơn quy định pháp luật, bảo đảm quyền nhân thân của trẻ em để các em được thụ hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Cùng với nắm tình hình, giải quyết các vấn đề từ cơ sở, Đồn Biên phòng A Vao duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Ngày 28/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và địa bàn, đơn vị phát hiện, xử lý một điểm khai thác vàng trái phép. Cùng với xử lý vụ việc, cán bộ đơn vị tuyên truyền, vận động các hộ dân đang canh tác, sản xuất gần khu vực nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Từ việc nắm chắc địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân đến tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý các vụ việc phát sinh, Đồn Biên phòng A Vao luôn gắn công tác quản lý, bảo vệ biên giới với chăm lo đời sống nhân dân. Việc duy trì các chương trình, mô hình hỗ trợ người dân cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, củng cố sự phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và chấp hành tốt các quy định của pháp luật ở khu vực biên giới.