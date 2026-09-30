Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Bố mẹ chúng tôi mất sớm, dưới tôi có một cậu em trai kém 5 tuổi. Khác với tôi quanh năm chân lấm tay bùn bám trụ lại mảnh đất quê nhà, em tôi từ nhỏ đã học hành giỏi giang, sớm lập nghiệp rồi định cư hẳn trên thành phố, kinh tế thuộc diện khá giả.

Cách đây 3 năm, tôi bàn với vợ thắt lưng buộc bụng để đầu tư làm mô hình trang trại nuôi gà và trồng cây ăn quả ở quê. Thiếu vốn trầm trọng, đang loay hoay định cắm sổ đỏ vay ngân hàng thì chú út chủ động gọi điện về bảo: "Anh cứ lấy 300 triệu của vợ chồng em mà làm. Chỗ anh em ruột thịt với nhau, tiền em đang để không chưa dùng đến, anh cứ cầm lấy lo việc, khi nào khấm khá trả em sau, tuyệt đối không lãi lời gì hết". Sự hỗ trợ kịp thời và lời nói nghĩa tình ấy khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi tự nhủ, dù trời đất có thay đổi thế nào thì tình cốt nhục vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất lúc hoạn nạn.

Cũng chính vì lòng tự trọng và sự trân trọng lòng tốt của em, suốt 3 năm qua, vợ chồng tôi không dám lười biếng một ngày. Chúng tôi thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn tiêu, dốc toàn bộ tiền bán trứng, bán lợn, bán rau hằng ngày để tích lũy. Số tiền thu về chủ yếu là mệnh giá nhỏ. Để ngày mang lên thành phố trả nợ cho em được tươm tất, vợ tôi đã cẩn thận mang toàn bộ số tiền tích góp ra ngân hàng để đổi hết thành những cọc tiền mệnh giá 50 nghìn và 100 nghìn đồng còn thơm mùi giấy mới. Nhìn những cọc tiền được xếp ngay ngắn, buộc chun cẩn thận đặt trong chiếc túi xách, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng máy đếm tiền và bài toán trượt giá thị trường

Đầu tuần này, tôi bắt chuyến xe khách sớm nhất để ra thành phố trả nợ cho em. Tôi đi sớm, trong lòng đầy niềm vui vì cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện, không làm ảnh hưởng hay chậm trễ đến dòng vốn kinh doanh của chú út.

Bước vào căn biệt thự lộng lẫy của em trai, tôi hồ hởi đặt túi tiền lên bàn phòng khách rồi cười bảo: "Chú út xem kiểm tra lại giúp anh, đủ 300 triệu rồi. Tiền ở quê bán nông sản, vợ chồng anh đã cẩn thận đổi thành tiền chẵn rồi mới mang lên đây".

Tôi cứ nghĩ chú út sẽ gạt đi, cười xòa hoặc cất vào tủ với sự tin tưởng tuyệt đối như ngày xưa chú đưa tiền cho tôi. Thế nhưng, trái ngược với hình dung của tôi, chú lẳng lặng đứng dậy, bước vào phòng làm việc rồi xách ra một chiếc máy đếm tiền tự động đặt ngay giữa bàn kính.

Người anh nghẹn thắt lòng ngồi đờ đẫn khi nghe tiếng máy đếm tiền cạch cạch liên hồi và câu nói "tiền trượt giá" của em trai, khi mang tiền tới trả nợ. Ảnh minh họa AI

Trước mặt tôi, đứa em trai ruột lướt những ngón tay thuần thục, bóc từng chiếc chun của các cọc tiền hất thẳng vào máy. Tiếng máy đếm tiền chạy sột soạt, tạch tạch vang lên khô khốc trong phòng khách rộng lớn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi máy chạy xong, chú út vừa ghi chép số liệu vào cuốn sổ tay vừa ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt của một nhà kinh doanh sành sỏi: "Đủ rồi anh ạ. Nhưng nói thật là 300 triệu cách đây 3 năm nó có giá trị khác, giờ trượt giá thị trường kinh quá. Số này nếu ngày xưa em không cho anh mượn mà mang đi đầu tư một mảnh đất nhỏ ở vùng ven thì giờ đã sinh lời gấp rưỡi rồi. Thôi thì chỗ anh em, em hỗ trợ anh hết mức".

Vết rạn âm thầm tình anh em ruột từ sự sòng phẳng cơ học

Dòng âm thanh tạch tạch của chiếc máy đếm tiền cùng lời phân trần về "trượt giá thị trường" của em trai khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi ngồi ngẩn người trên ghế sofa, nhìn những cọc tiền thấm đượm mồ hôi, nước mắt và cả sự nhịn ăn nhịn tiêu của vợ chồng tôi ở quê suốt 1.000 ngày qua đang bị hạch toán một cách lạnh lùng.

Tôi không giận việc chú đếm tiền, vì nguyên tắc sòng phẳng tài chính là đúng. Tôi chỉ đau đớn nhận ra ranh giới tổn thương thầm lặng khi đồng tiền và tư duy kinh tế thị trường đã làm nguội lạnh đi tình nghĩa anh em ruột thịt. Trong mắt em tôi bây giờ, khoản tiền 300 triệu ngày xưa không còn là sự đỡ đần nghĩa tình nữa, mà nó đã biến thành một "thương vụ đầu tư thua lỗ" vì không sinh lời, còn sự sòng phẳng cơ học ấy chính là bức tường ngăn cách giữa hai tầng lớp giàu nghèo.

Tôi lẳng lặng uống cạn ly nước, hỏi thăm qua loa vài câu rồi xin phép bắt xe về quê ngay trong chiều, từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối của chú. Suốt chặng đường ngồi trên xe khách về lại làng quê, tiếng máy đếm tiền xành xạch ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, đè nặng lên tâm trí đầy chua chát.

Đồng tiền "khôn" và tình nghĩa "dại"

Đi qua những thăng trầm mưu sinh, tôi thấm thía một bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa anh em ruột xung quanh câu chuyện tiền bạc. Việc vay tiền người thân lúc hoạn nạn là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu sự hỗ trợ ấy bị đem ra đo lường bằng trượt giá, bằng lợi nhuận thì vết rạn nứt nảy sinh là điều tất yếu.

Về đến nhà, nhìn vợ tôi đang cặm cụi dọn dẹp chuồng gà dưới nắng chiều, tôi bảo với nhà tôi: "Từ giờ trở đi, dù có khó khăn đến mấy, vợ chồng mình cứ chủ động vay ngân hàng, chịu lãi suất sòng phẳng chứ tuyệt đối không vay mượn người thân nữa". Vợ tôi nghe xong lẳng lặng gật đầu, dù không nói nhưng tôi biết cô ấy hiểu phần nào tâm tư của tôi.

Đồng tiền có thể khôn ngoan trên thương trường, nhưng tình nghĩa ruột thịt thì cần sự bao dung và tôn trọng lòng tự trọng tối thiểu của nhau. Khi tình thân bị mang ra hạch toán như một bài toán kinh doanh, thì dù tiền bạc có đủ đầy, mối quan hệ ấy cũng đã sớm bị nguội lạnh và mất đi giá trị thiêng liêng cốt lõi của hai chữ gia đình.