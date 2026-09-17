'Tia chớp' 22 triệu euro khiến Barcelona thêm đáng sợ

Adeyemi trở thàn mũi xuyên phá đáng sợ của Barcelona. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 7-2 của Barcelona trước Racing tại vòng 6 La Liga rạng sáng 17/9, Adeyemi là một trong những cái tên để lại màn trình diễn ấn tượng nhất. Theo Sofascore, cựu tiền đạo Dortmund đóng góp 1 kiến tạo, tung ra 8 cú sút, thực hiện 6 pha rê bóng thành công, tạo 4 cơ hội ghi bàn, thắng 12 lần tranh chấp với đối thủ và có 5 lần thu hồi bóng hiệu quả. Ngoài ra, Adeyemi còn mang về 2 quả phạt đền cho Barcelona.

Adeyemi vốn được biết đến với nền tảng thể chất vượt trội cùng khả năng bứt tốc đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi khoác áo Barcelona và được đặt trong một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật hàng đầu, tiền đạo người Đức đang cho thấy mức độ nguy hiểm của mình có thể lớn hơn rất nhiều.

Trận đấu với Racing là minh chứng rõ nét. Việc đối thủ chủ động chơi cởi mở tạo ra những khoảng trống lý tưởng để Adeyemi phát huy điểm mạnh. Mỗi pha tăng tốc của anh đều có khả năng đẩy hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những tình huống dứt điểm.

Bản hợp đồng trị giá 22 triệu euro liên tục xuất hiện trong các pha lên bóng, kéo giãn hàng phòng ngự và tạo ra sức ép ở khu vực một phần ba cuối sân. Anh mang đến thứ bóng đá trực diện mà Flick đặc biệt đề cao: nhanh, mạnh và luôn hướng về phía khung thành.

Adeyemi thích nghi nhanh chóng tại Barcelona. Ảnh: Reuters.

Barcelona hiện tại không còn quá phụ thuộc vào một vị trí cố định trên hàng công. Raphinha có thể xuất hiện ở trung lộ, Lamine Yamal thường xuyên bó vào trong, trong khi các cầu thủ khác cũng liên tục hoán đổi vị trí. Chính sự linh hoạt ấy giúp Adeyemi có thêm không gian để khai thác tốc độ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Adeyemi còn mang đến cho Flick thêm một phương án đáng chú ý trên hàng công. Barcelona vẫn có khả năng kiểm soát trận đấu bằng kỹ thuật và khả năng phối hợp, nhưng giờ đây họ còn sở hữu một mũi tấn công có thể lập tức chuyển trạng thái bằng tốc độ.

Trước trận gặp Racing, Adeyemi vốn đã để lại ấn tượng mạnh. Ở trận thắng 4-2 của Barcelona trước Levante hôm 13/9, chân sút người Đức có pha lập công đẳng cấp khi rê bóng từ giữa sân, vượt qua nhiều hậu vệ trước khi xử lý khéo léo đánh bại thủ môn đối phương. Mùa giải còn rất dài và Adeyemi chắc chắn sẽ phải chứng minh khả năng thích nghi trước những đối thủ phòng ngự chặt chẽ hơn. Dù vậy, màn trình diễn hiện tại cho thấy Barcelona đang có thêm một “vũ khí” phù hợp với thứ bóng đá giàu năng lượng mà Flick xây dựng.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, Adeyemi có thể trở thành một trong những bản hợp đồng thành công của Barcelona những năm gần đây.

Barcelona không mua được Julian Alvarez lại hay Barcelona đang hưởng lợi từ một Raphinha ở đỉnh cao phong độ. Sau 6 trận đầu mùa, tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn và trở thành nhân tố khó thay thế tại Camp Nou.