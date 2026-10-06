Tỉ mỉ, chính xác, thao tác nhịp nhàng

Kiểm tra các đơn vị luyện tập, chỉ huy lữ đoàn chỉ ra những thiếu sót trong thao tác, hiệp đồng của từng khẩu đội; thống nhất nội dung sửa tập và yêu cầu khắc phục ngay để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thượng tá Thân Đình Thắng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 96 cho biết: “Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Lữ đoàn. Vì thế, chất lượng huấn luyện phải đặt lên hàng đầu. Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, bảo đảm cho từng cán bộ, chiến sĩ thành thạo kỹ năng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để đơn vị đạt kết quả cao trong huấn luyện; đồng thời sẵn sàng cơ động thực hiện tình huống bảo vệ an toàn địa bàn trong dịp Quốc khánh”.

Chỉ huy Lữ đoàn 96 kiểm tra pháo thủ thực hành lấy phần tử bắn.

Với khí thế thi đua chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các cơ quan, đơn vị toàn Lữ đoàn cụ thể hóa thành hành động, việc làm cụ thể. Từ thao trường, trận địa đến khuôn viên doanh trại sôi nổi không khí thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trong đó, công tác huấn luyện chuyên ngành được triển khai đồng bộ, khẳng định bản lĩnh “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Tại khu vực sa bàn chỉ huy bắn, tổ đài quan sát thực hành hội thao các bài bắn cơ bản của Bộ đội Pháo binh; sử dụng phương tiện, khí tài tác nghiệp tìm phần tử mục tiêu rồi hạ mệnh lệnh cho trận địa. Thiếu tá Võ Anh Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Yêu cầu tác chiến pháo binh đòi hỏi độ chính xác cao nên quá trình tác nghiệp phải rất tỉ mỉ, cẩn thận nhưng không được chậm thời gian tiêu chuẩn. Do vậy, đơn vị tích cực luyện tập và tổ chức hội thao để bộ đội thành thạo yếu lĩnh, động tác; phối hợp nhịp nhàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Các đơn vị khác trong Lữ đoàn cũng đẩy mạnh huấn luyện hội thao nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện cán bộ, chiến sĩ và phân đội; qua đó rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96: Thực hiện nhiệm vụ SSCĐ trong dịp lễ, với đặc thù của đơn vị pháo binh, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 96 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, như: Duy trì lực lượng trực chiến theo quy định; tăng cường quân số trực tại các khu vực trọng điểm; thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát; tổ chức luyện tập các phương án cơ động bảo vệ mục tiêu trọng yếu; sẵn sàng phối hợp với đơn vị bạn tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ... Trong đó, hoạt động huấn luyện, hội thao không chỉ nâng cao chất lượng SSCĐ, phát huy khí thế thi đua của mỗi tập thể, cá nhân mà còn rèn luyện bộ đội thói quen tỉ mỉ, chính xác và sự phối hợp, hiệp đồng nhuần nhuyễn giữa các cá nhân và phân đội, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.