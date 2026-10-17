Tỉ lệ mắc ung thư gan ở Việt Nam cao, chuyên gia nêu lý do

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tổ chức Diễn đàn Khoa học và Hợp tác quốc tế trong Ung thư và Y học hạt nhân.

Ung thư đang là một trong những gánh nặng bệnh tật lớn tại Việt Nam. Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư.

Nhiều người bệnh chỉ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khi cơ hội điều trị đã thu hẹp và chi phí tăng lên đáng kể.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Trung Tuyến).

Những năm gần đây, điều trị ung thư đã thay đổi căn bản. Bên cạnh phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, người bệnh có thêm nhiều lựa chọn mới như liệu pháp miễn dịch, liệu pháp tế bào CAR-T hay y học hạt nhân...

Kết quả điều trị ngày càng phụ thuộc vào việc phối hợp nhiều phương pháp cho từng người bệnh, thay vì dựa vào một phương pháp đơn lẻ.

Thực tế đó đòi hỏi đội ngũ bác sĩ liên tục cập nhật kỹ thuật mới, đồng thời mở rộng hợp tác với các trung tâm ung thư trong khu vực và trên thế giới, để người bệnh có cơ hội tiếp cận những tiến bộ điều trị sớm hơn, ngay tại Việt Nam.

Chia sẻ bên lề diễn đàn, GS.TS Mai Trọng Khoa - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư gan cao trên thế giới và khu vực.

Tình trạng này liên quan đến nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trong đó, có tỉ lệ nhiễm viêm gan B cao, việc sử dụng rượu bia và những yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe gan.

"Gan đảm nhiệm nhiều chức năng chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Khi bị tổn thương kéo dài, đặc biệt do viêm gan virus hoặc sử dụng rượu bia quá mức, gan có thể tiến triển thành xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan", GS.TS Mai Trọng Khoa cho hay.

Bên cạnh đó, GS.TS Khoa cũng khuyến cáo ung thư gan nói riêng và nhiều loại ung thư khác cũng đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ hơn.

Do đó, càng cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe, thay vì chỉ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng bất thường.

Cũng theo ông Khoa, thực tế ung thư gan hiện có nhiều phương pháp điều trị, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đến điều trị đích, miễn dịch, nút mạch và các kỹ thuật can thiệp tại chỗ. Tuy nhiên, kết quả điều trị vẫn bị hạn chế khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Vấn đề không chỉ nằm ở phương pháp điều trị mà còn ở thời điểm phát hiện bệnh. Nếu phát hiện sớm, người bệnh có nhiều cơ hội được điều trị hiệu quả hơn. Do đó, cần đẩy mạnh sàng lọc ung thư gan, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao.

Tại một số quốc gia như Nhật Bản, việc theo dõi nhóm nguy cơ được thực hiện có hệ thống, thông qua khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm.

Các phương pháp này có thể hỗ trợ phát hiện những bất thường ở gan, nhưng cần được bác sĩ chỉ định và đánh giá kết hợp với các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng khác.

"Bên cạnh phát hiện sớm, những tiến bộ trong phẫu thuật, xạ trị, điều trị đích và miễn dịch đang mở thêm cơ hội cho người bệnh. Dù vậy, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, chức năng gan, thể trạng và việc lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp", ông Khoa nhấn mạnh.

TTƯT.PGS.TS.BSCC Trần Đình Hà thông tin tại Hội thảo (Ảnh: Trung Tuyến).

TTƯT.PGS.TS.BSCC Trần Đình Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông khuyến cáo viêm gan virus B và C là những nguyên nhân quan trọng gây ung thư gan.

Theo ông Hà, người đã được chẩn đoán viêm gan virus mạn tính cần chủ động theo dõi sức khỏe, khám định kỳ, kiểm tra chức năng gan và thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc theo dõi giúp phát hiện những biến đổi bất thường, từ tổn thương gan mạn tính, xơ gan đến các dấu hiệu nghi ngờ ung thư, qua đó tạo điều kiện can thiệp kịp thời.

Song nếu không được theo dõi thường xuyên và chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị thường khó khăn hơn, tiên lượng cũng kém thuận lợi hơn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo để giảm gánh nặng ung thư gan không chỉ phụ thuộc vào những tiến bộ trong điều trị mà còn cần sự chủ động từ mỗi người dân.

Phòng ngừa viêm gan virus, hạn chế rượu bia, theo dõi sức khỏe định kỳ ở nhóm nguy cơ cao và phát hiện bệnh sớm là những giải pháp quan trọng để cải thiện cơ hội điều trị, giảm nguy cơ tử vong do căn bệnh này.

Với ung thư gan, phát hiện sớm không chỉ giúp mở rộng lựa chọn điều trị mà còn có thể tạo ra khác biệt lớn đối với tiên lượng của người bệnh.