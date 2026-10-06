Tỉ giá USD hôm nay 6.10.2026: Đồng bạc xanh tăng mạnh trở lại

Bước vào sáng 6.10, thị trường ngoại tệ ghi nhận USD tại một số ngân hàng thương mại tăng nhẹ so với đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh lấy lại đà tăng, với chỉ số USD Index vượt 102 điểm khi những lo ngại về tài khóa và chính trị tại châu Âu gây sức ép lên đồng euro.

Hình minh họa.

Tỉ giá USD trong nước sáng 6.10

Tại thời điểm đầu ngày 6.10, Ngân hàng Nhà nước chưa công bố tỉ giá trung tâm mới cho phiên giao dịch hôm nay. Mức gần nhất của ngày 5.10 là 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với phiên trước và là mức cao mới trong chuỗi dữ liệu gần đây.

Với biên độ giao dịch ±5%, mức trần các ngân hàng được phép giao dịch theo tỉ giá trung tâm gần nhất là 26.925 đồng/USD, trong khi mức sàn là 24.361 đồng/USD. Tỉ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được ghi nhận ở 24.405 đồng/USD mua vào và 26.867 đồng/USD bán ra.

Dữ liệu cập nhật cuối ngày 5.10 và đầu ngày 6.10 cho thấy Vietcombank niêm yết USD quanh 25.780 đồng/USD mua tiền mặt, 25.810 đồng/USD mua chuyển khoản và 26.190 đồng/USD bán ra. BIDV giao dịch quanh 25.815 - 26.195 đồng/USD.

Đơn vị: đồng/USD. Techcombank và VietinBank trong bảng sử dụng mức tham chiếu gần nhất cuối ngày 5.10.

So với phiên trước, giá USD tại Vietcombank đã tăng khoảng 20 đồng ở chiều mua và bán, trong khi BIDV tăng khoảng 25 đồng mỗi USD. Biến động vẫn khá hẹp, song cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng phần nào với đà tăng trở lại của đồng bạc xanh quốc tế.

Giá bán cao nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát hiện khoảng 26.253 đồng/USD tại Techcombank. Mức này vẫn thấp hơn khoảng 670 đồng so với trần giao dịch 26.925 đồng/USD tính theo tỉ giá trung tâm gần nhất.

DXY vượt 102 điểm, đồng USD tăng mạnh trở lại

Trên thị trường quốc tế, đồng USD mở đầu tuần mới với diễn biến tích cực. USD Index tăng lên trên 102 điểm trong phiên 5.10, có thời điểm vượt 102,5 điểm trước khi điều chỉnh nhẹ. Dữ liệu thị trường ghi nhận DXY quanh 102,2 - 102,4 điểm, cao hơn đáng kể so với vùng 101,9 điểm cuối tuần trước.

Một trong những động lực chính đến từ sự suy yếu của đồng euro. Đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống vùng thấp nhất khoảng 17 tháng so với USD khi nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp và những bất ổn chính trị tại một số nền kinh tế châu Âu.

Euro có lúc giảm xuống khoảng 1,116 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Do euro chiếm tỷ trọng lớn trong rổ tính USD Index, sự suy yếu này đã trực tiếp hỗ trợ DXY tăng mạnh.

Đồng USD vì thế vẫn giữ được sức mạnh dù báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần trước không mấy tích cực. Tháng 9, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể mức dự báo khoảng 90.000, trong khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%.

Vì sao USD vẫn tăng dù việc làm Mỹ yếu?

Thông thường, số liệu việc làm yếu sẽ khiến đồng USD chịu áp lực bởi thị trường kỳ vọng Fed bớt cứng rắn với lãi suất. Tuy nhiên, phiên đầu tuần cho thấy những rủi ro từ châu Âu đang tạo ra lực hỗ trợ mạnh hơn cho đồng bạc xanh.

Lo ngại về nợ công của Pháp khiến lợi suất trái phiếu nước này tăng mạnh, trong khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức từng lên khoảng 150 điểm cơ bản, vùng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2011.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao. Điều này tiếp tục nâng sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD và giúp đồng bạc xanh giữ được lợi thế so với nhiều đồng tiền khác.

Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 ở mức gần 80%. Như vậy, đà tăng hiện tại của USD không hoàn toàn xuất phát từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất mà còn đến từ nhu cầu trú ẩn và sự suy yếu của các đồng tiền đối trọng.

Tỉ giá USD ngày 6.10 có thể diễn biến thế nào?

Diễn biến DXY vượt 102 điểm có thể tạo thêm áp lực đối với tỉ giá USD/VND trong phiên hôm nay. Thực tế, giá mua - bán USD tại Vietcombank và BIDV đã tăng nhẹ vào cuối ngày 5.10.

Tuy nhiên, mức biến động trong nước hiện vẫn thấp hơn khá nhiều so với biến động của thị trường quốc tế. Giá USD tại các ngân hàng chưa tiến sát trần giao dịch, trong khi khoảng cách mua - bán tại những ngân hàng lớn vẫn duy trì trong vùng quen thuộc.

Trong phiên 6.10, thị trường cần theo dõi ba yếu tố chính: tỉ giá trung tâm mới của Ngân hàng Nhà nước, khả năng DXY duy trì trên vùng 102 điểm và diễn biến đồng euro trước những lo ngại về tài khóa tại châu Âu.

Nếu DXY tiếp tục tăng và vượt vùng 102,5 điểm, USD/VND có thể chịu thêm áp lực tăng. Ngược lại, nếu thị trường quốc tế ổn định trở lại và euro phục hồi, đà tăng của USD trong nước nhiều khả năng vẫn được giữ ở mức hạn chế.