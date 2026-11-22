Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo gần ngưỡng 26.000 đồng trong ngày Chủ nhật, sau khi tăng trở lại ở phiên giao dịch cuối tuần. Tại Vietcombank, giá bán USD đã tăng 40 đồng so với ngày 19.11.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh điều chỉnh nhẹ sau khi chạm vùng cao nhất khoảng 19 tháng, song kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn đang hỗ trợ sức mạnh của USD.

Hình minh họa

Giá USD hôm nay 22.11 tại Vietcombank, BIDV và các ngân hàng

Theo bảng niêm yết gần nhất, Vietcombank mua USD tiền mặt ở mức 25.570 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.600 đồng/USD và bán ra 25.980 đồng/USD.

So với ngày 19.11, giá mua và bán USD tại ngân hàng này cùng tăng 40 đồng. Nếu tính từ ngày 9.11, thời điểm giá bán đồng bạc xanh xuống mức 25.700 đồng, USD đã phục hồi 280 đồng, tương đương khoảng 1,09%.

Tại BIDV, giá mua USD tiền mặt và chuyển khoản cùng ở mức 25.580 đồng/USD, trong khi giá bán ra đạt 25.960 đồng/USD, thấp hơn Vietcombank 20 đồng.

Trong khi đó, GPBank niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức 25.540 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.570 đồng/USD và bán ra 25.950 đồng/USD.

Bảng tỉ giá USD tại một số ngân hàng:

Đơn vị: đồng/USD. Giá niêm yết trong phiên 20.11.2026, được sử dụng tham khảo cho ngày Chủ nhật 22.11.2026.

Trong nhóm được khảo sát, GPBank có giá bán USD thấp nhất, ở mức 25.950 đồng. Vietcombank cao nhất với 25.980 đồng, chênh lệch 30 đồng/USD.

Khoảng cách giữa giá mua chuyển khoản và bán ra tại cả ba ngân hàng cùng ở mức 380 đồng/USD. Người có nhu cầu giao dịch ngoại tệ cần chú ý mức chênh lệch này, đặc biệt khi mua rồi bán lại USD trong thời gian ngắn.

Với giá bán 25.980 đồng/USD, khách hàng cần khoảng 259,8 triệu đồng để mua 10.000 USD tại Vietcombank, chưa tính phí. So với ngày 19.11, số tiền phải trả tăng thêm 400.000 đồng.

Nếu so với mức giá ngày 9.11, chi phí mua cùng lượng ngoại tệ đã tăng 2,8 triệu đồng. Đây là khoản chênh lệch đáng cân nhắc đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc gia đình có nhu cầu thanh toán học phí, sinh hoạt phí bằng USD.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn chưa vượt ngưỡng 26.000 đồng tại ba ngân hàng được khảo sát. Việc USD tăng trở lại sau giai đoạn giảm đầu tháng cũng chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tuần tới.

Trên thị trường tự do, một số khảo sát ngày 21.11 ghi nhận giá USD quanh 26.250 đồng mua vào và 26.290 đồng bán ra. So với giá bán tại Vietcombank, mức giá tham khảo này cao hơn khoảng 310 đồng/USD.

Giá ngoại tệ trên thị trường tự do có thể khác nhau giữa các địa điểm và thời điểm khảo sát. Người dân có nhu cầu mua bán USD nên thực hiện giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép hoạt động ngoại hối.

Tỉ giá trung tâm duy trì ở mức 25.659 đồng/USD

Theo công bố gần nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD được ấn định ở mức 25.659 đồng/USD trong phiên 20.11, tăng 13 đồng so với ngày trước đó.

Mức tỉ giá này tiếp tục được sử dụng làm tham chiếu trong các bản tin cuối tuần, khi thị trường bước vào ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Trước đó, tỉ giá trung tâm ngày 19.11 giảm về mức 25.646 đồng/USD, sau khi đạt 25.656 đồng/USD ngày 18.11. Đến phiên 20.11, mức tham chiếu lại đảo chiều tăng và thiết lập mức cao mới.

Nếu so với ngày 13.11, khi tỉ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, mức hiện tại đã tăng 22 đồng.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết USD trong khoảng 24.376 – 26.942 đồng/USD, tính theo mức tỉ giá trung tâm 25.659 đồng.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua USD được niêm yết ở mức 25.500 đồng, trong khi giá bán ra là 26.891 đồng/USD theo thông tin cuối tuần.

Đáng chú ý, đà tăng của tỉ giá trung tâm trong những phiên gần đây diễn ra cùng thời điểm đồng USD quốc tế mạnh lên. Tuy nhiên, mức biến động của tỉ giá trung tâm vẫn thấp hơn so với thay đổi giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại.

Thực tế, giá mua bán USD tại ngân hàng còn phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và điều kiện thị trường. Vì vậy, tỉ giá trung tâm tăng hoặc giảm không đồng nghĩa toàn bộ ngân hàng sẽ điều chỉnh giá theo cùng một mức.

Ngày 22.11 là Chủ nhật nên chưa có phiên công bố tỉ giá trung tâm mới thông thường. Các mức giá nêu trên được sử dụng để tham khảo trong khi chờ thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần ngày 23.11.

Đồng USD thế giới chững lại, tỉ giá tuần tới sẽ ra sao?

Trên thị trường quốc tế, đồng USD khép lại tuần giao dịch từ ngày 16–20.11 với diễn biến đáng chú ý. Sau khi tiến lên vùng cao nhất kể từ tháng 4.2025, đồng bạc xanh xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên cuối tuần.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ở quanh mức 103,84 điểm trong các bản cập nhật cuối tuần.

Dù hạ nhiệt so với vùng đỉnh gần 104 điểm, DXY vẫn tăng khoảng 0,41% trong tuần. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp của đồng USD.

Đà tăng kéo dài của đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Từ ngày 10.11, đồng USD bắt đầu tăng mạnh hơn sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn dự báo. Những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của một số quan chức Fed tiếp tục khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất.

Thống đốc Fed Christopher Waller trước đó cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần cân nhắc khả năng nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 để ứng phó với áp lực giá cả.

Đến phiên 20.11, đồng USD giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống. Những lo ngại về triển vọng cổ phiếu công nghệ và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo cũng khiến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế trở nên thận trọng hơn.

Diễn biến này cho thấy sức mạnh của đồng USD đang chịu tác động từ nhiều yếu tố. Kỳ vọng lãi suất cao hỗ trợ đồng bạc xanh, nhưng sự thay đổi của lợi suất trái phiếu và tâm lý đầu tư có thể khiến đồng tiền này điều chỉnh trong ngắn hạn.

Bước sang tuần giao dịch từ ngày 23–27.11, thị trường sẽ theo dõi những dữ liệu kinh tế Mỹ mới, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát được Fed quan tâm.

Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục cao hơn dự báo, khả năng Fed duy trì lập trường thắt chặt có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt có thể khiến đồng bạc xanh giảm bớt sức hấp dẫn.

Đối với thị trường Việt Nam, việc DXY duy trì ở vùng cao có thể tạo thêm áp lực lên tỉ giá USD/VND trong những phiên tới. Song diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào cung cầu ngoại tệ và hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Nếu nhu cầu thanh toán ngoại tệ tăng trong giai đoạn cuối năm, giá USD tại các ngân hàng có thể tiếp tục chịu áp lực đi lên. Ngược lại, nguồn cung USD thuận lợi và sự ổn định của thị trường quốc tế sẽ giúp hạn chế biến động.

Doanh nghiệp nhập khẩu có nghĩa vụ thanh toán bằng USD trong thời gian tới nên chủ động kế hoạch mua ngoại tệ, nhất là với những hợp đồng có giá trị lớn. Việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỉ giá cũng là lựa chọn có thể cân nhắc tùy nhu cầu.

Với người dân, mức giá bán USD tại ngân hàng vẫn là thông tin cần quan tâm trước hết. Thay vì chỉ theo dõi đồng bạc xanh tăng hay giảm trên thị trường thế giới, người mua nên so sánh giá niêm yết và chi phí giao dịch tại các tổ chức được phép.

Sau bốn tuần tăng liên tiếp của đồng USD quốc tế, thị trường ngoại hối bước vào tuần mới với nhiều thông tin cần theo dõi. Giá USD tại Vietcombank hiện chỉ còn cách mốc 26.000 đồng khoảng 20 đồng, nhưng việc ngưỡng này có bị vượt qua hay không vẫn phụ thuộc vào diễn biến giao dịch từ ngày 23.11.