Thuyền trưởng tàu cá chìm ở cửa Gianh bơi dạt vào bờ sau 8 giờ mất tích

Ngày 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị chìm tại cửa Gianh, đã trở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Nhiều tàu đánh cá phối hợp tìm kiếm tại khu vực tàu QB-93230-TS bị chìm.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Một tàu cá hoạt động gần khu vực đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Cường mất tích, khiến các lực lượng và tàu cá trên địa bàn khẩn trương phối hợp tìm kiếm.

Đến 13h20 ngày 9/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992, vợ ông Cường), đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu chìm tham gia tìm kiếm; đồng thời huy động thêm tàu cá đang neo đậu tại bờ xuất phát phối hợp cứu nạn.

Sau gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân đã bơi vào bờ an toàn. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cung cấp ngày 10/10.

Đến 19h30 cùng ngày, ông Cường sau 8 giờ lênh đênh trên biển đã tự bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, cách vị trí tàu chìm khoảng 20km.

Sau khi phát hiện, chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông Cường về nhà an toàn.

Sau khi nhận được tin, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông Cường may mắn vượt qua sự cố trên biển, đồng thời động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

VIDEO: Lực lượng biên phòng huy động các phương tiện phối hợp tìm kiếm thuyền trưởng mất tích sau vụ chìm tàu cá tại cửa Gianh.