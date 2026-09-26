Thuyền trưởng bị khởi tố sau vụ lật tàu khiến hai người tử vong

Ngày 26/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7, ông Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP-4914, trọng tải 1.880,5 tấn, chở 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về TP Hải Phòng.

Trên tàu có 4 thuyền viên, gồm các ông B.V.N (SN 1981), H.V.C (SN 1987), T.V.P (SN 1973) và T.V.H (SN 1978), cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng.

Bị can Vũ Thành Long. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi tàu di chuyển đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định, khiến phương tiện va vào bãi đá ngầm, sau đó nghiêng rồi lật úp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ba người được cứu sống gồm ông Long, ông N. và ông C.

Đến ngày 10/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai thuyền viên T.V.P và T.V.H.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Long không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.