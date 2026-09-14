Thuyền di cư chìm ngoài khơi Hy Lạp, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 14/9 cho biết, những người sống sót nói rằng có 77 người trên thuyền khi tai nạn xảy ra. Hai tàu hoạt động gần khu vực đã cứu được 51 người.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai với sự tham gia của 4 tàu, máy bay của Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex cùng một trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp.

Một tàu chở người di cư đang di chuyển ngoài khơi đảo Crete, Hy Lạp. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp

Gió mạnh tại khu vực đang gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Những người được cứu dự kiến được đưa tới đảo Crete để làm thủ tục theo quy định của Hy Lạp.

Vụ việc xảy ra gần Gavdos, hòn đảo nằm cách bờ biển Libya khoảng 320 km và ở phía nam Crete. Khu vực này những năm gần đây trở thành một trong những tuyến đường quan trọng để người di cư từ Bắc Phi tìm cách đến Hy Lạp.

Số người di cư đến Hy Lạp bằng đường biển đã tăng mạnh tại khu vực Crete và Gavdos trong thời gian qua, khiến Chính phủ Hy Lạp phải tăng cường các biện pháp kiểm soát.

Theo số liệu của Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp, khoảng 42.000 người di cư đã đến nước này trong 12 tháng tính đến tháng 8/2026, giảm khoảng 31% so với khoảng 61.000 người trong 12 tháng trước đó.

Tháng 7, Chính phủ Hy Lạp tạm đình chỉ trong 3 tháng việc tiếp nhận đơn xin tị nạn của những người đến bằng đường biển từ Bắc Phi. Chính phủ cho rằng biện pháp này góp phần hạn chế số người tìm cách vượt biển vào Hy Lạp.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lượng người đến Crete tăng mạnh và sau khi các cuộc đàm phán với chính quyền Libya tại Benghazi về việc kiểm soát dòng người di cư không đạt kết quả.

Hy Lạp cùng nhiều nước châu Âu đang siết chính sách nhập cư trong bối cảnh các đảng theo đường lối cực hữu ngày càng có ảnh hưởng tại nhiều quốc gia.

Hy Lạp cũng đang thảo luận với Đức và một số nước Liên minh châu Âu về khả năng lập các trung tâm xử lý hồi hương bên ngoài lãnh thổ khối, nhằm giải quyết hồ sơ của những người không được phép ở lại châu Âu.