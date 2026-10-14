Thuyền đánh cá của cặp vợ chồng chìm trên đầm phá Tam Giang, người chồng tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 13/10, ông N.N.L (SN 1979) cùng vợ là bà Đ.T.B (trú tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế), sử dụng thuyền gắn máy (cule) dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên vùng đầm phá Tam Giang.

Chìm thuyền đánh cá trên đầm phá, tử vong.

Khi di chuyển đến khu vực đầm phá cách cầu Thuận An cũ (phường Thuận An) khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông L xảy ra va chạm với một phương tiện khác rồi bị chìm.

Sau khi vụ va chạm xảy ra, người vợ được người dân ở gần đó cứu sống, trong khi ông L mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 20h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông L.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Video: Chìm thuyền đánh cá trên đầm phá, một người tử vong.