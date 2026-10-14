Thuyền chở hai vợ chồng chìm sau va chạm, 1 người tử vong

Sáng 14/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc L. (SN 1979, trú phường Hóa Châu), nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tối 13/10.

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, tối 13/10, ông L. cùng vợ là bà Đặng Thị B. sử dụng thuyền gắn máy dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên khu vực phá Tam Giang, thuộc địa phận Thuận An (TP Huế).

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m, thuyền của hai vợ chồng ông L. va chạm với một phương tiện khác rồi chìm xuống sông.

Lúc này, bà B. được người dân gần đó cứu vớt lên bờ, còn ông L. rơi xuống nước mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc L. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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Anh: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An triển khai kiếm nạn nhân trong vụ

chìm thuyền. Ảnh: Võ Tiến