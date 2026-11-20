Theo giới chức địa phương, tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng gần thị trấn Yenne, phía Nam thủ đô Dakar. Lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể và đưa một người sống sót vào bờ.

Hai thi thể khác được phát hiện tại các làng lân cận, nhưng chưa xác định có liên quan đến vụ tai nạn hay không. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang được triển khai.

Senegal là một trong những điểm xuất phát chính của người di cư Tây Phi tìm đường tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hơn 11.000 người di cư đã tới quần đảo này trong nửa đầu tháng 11, tương đương hơn một nửa tổng số người đến trong cả năm 2025.

Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy 1 tháng sau thảm kịch chìm thuyền khiến ít nhất 39 người thiệt mạng tại miền Bắc Senegal.

Trước làn sóng di cư gia tăng, Senegal đẩy mạnh tuần tra và kiểm soát bờ biển. Hải quân nước này cho biết đã giải cứu hơn 1.400 người di cư trên biển trong 48 giờ tính đến ngày 18-11.

Tuyến đường biển từ Tây Phi tới quần đảo Canary được đánh giá là một trong những hành trình di cư nguy hiểm nhất thế giới.