Diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên của phim "Vị đắng tình yêu" sang chảnh.
Con gái Thủy Tiên - fashionista Tiên Nguyễn - quyến rũ trong đầm satin 2 dây màu vàng nghệ.
Nghệ sĩ múa Linh Nga dịu dàng trong đầm trễ vai màu xanh rêu nhạt, phần thân xếp ly nhiều lớp.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý với tông cam nổi bật.
Hoa hậu Giáng My với thiết kế màu xanh lục bảo dệt ánh kim, cổ cao ôm sát và tay áo dạng áo choàng.
Ca sĩ Hồng Nhung trẻ trung với đầm 2 dây ngắn phủ kim sa ánh bạc và thắt lưng bản to.
Siêu mẫu Hà Anh gây bất ngờ với mái tóc tém cá tính.
Tổng Biên tập Harper's Bazaar - Bà Trần Nguyễn Thiên Hương tóc ngắn nhuộm tím pha hồng, diện đầm cúp ngực.
Ca sĩ Lohan cá tính với áo khoác len đen cài khuy kim loại, đính trâm cài ánh bạc, phối sơ mi trắng bẻ cổ.
Hoa hậu MGI All Stars 2026 Vanessa Pulgarin chọn đầm cúp ngực đen phom đứng, vạt nhấn ở hông.
Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn đầm cúp ngực màu đỏ rượu vang với vạt xòe ngang eo, tóc búi gọn gàng.
Vũ Thu Phương diện đầm xuyên thấu đính kết dày đặc pha lê và hạt cườm vàng óng, phối khăn lông vũ.
Hoa hậu Emoura Phạm kiêu sa trong đầm xòe cúp ngực màu tím thêu họa tiết mây truyền thống ánh bạc.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn ghi điểm với phong cách quý ông qua áo vest màu be, sơ mi hồng nhạt.
Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân khoe vóc dáng săn chắc trong đầm cúp ngực màu nude.
Hoa hậu Phương Linh táo bạo với đầm dệt kim màu tím khói, cổ yếm xẻ sâu, khoét hai bên eo.
Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut gợi cảm trong đầm cổ yếm xẻ sâu.
Diễn viên Nhã Phương hóa công chúa trong đầm xòe cúp ngực màu nude, thân váy thêu kết họa tiết lá.
Các nghệ sĩ tham dự chương trình:
Ảnh: BTC
Video: HM