Là con trai của "hoàng đế đĩa nhựa" Tấn Tài, anh em Tấn Beo, Tấn Bo lớn lên trong ánh hào quang hiếm ai có được. Giờ đây, Tấn Beo chật vật giành giật sức khỏe sau tai biến, còn Tấn Bo đang bị tạm giam để điều tra.