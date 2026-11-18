Sau khi tin đồn chia tay một lần nữa xuất hiện, Công Vinh và Thủy Tiên đều có những động thái đáng chú ý. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam trở về nước sau hành trình học bằng HLV A tại Nhật Bản, tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thể thao. Trong khi đó, Thủy Tiên dành tặng hàng nghìn quyển sách cho người hâm mộ. Những câu chuyện ấy mang đến một góc nhìn tích cực về cuộc sống của cặp đôi được xem là một trong những biểu tượng tình yêu đẹp nhất của bóng đá Việt Nam.

Công Vinh và Thủy Tiên vốn không xa lạ với những tin đồn liên quan đến hôn nhân. Tháng 6/2024, cựu tiền đạo sinh năm 1985 từng phải lên tiếng khi những thông tin cho rằng hai vợ chồng đường ai nấy đi xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, anh kể chuyện bố mẹ hai bên cũng đọc được tin đồn, gọi điện hỏi han và thậm chí trực tiếp đến nhà để nhắc nhở chuyện vợ chồng. Công Vinh hài hước cho biết cả hai ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau những đồn đoán liên quan đến cuộc hôn nhân, Công Vinh và Thủy Tiên đều có những hoạt động riêng thu hút sự quan tâm.

Đến tháng 10/2026, câu chuyện tương tự một lần nữa xuất hiện. Một tài khoản bình luận rằng Công Vinh đã chia tay Thủy Tiên. Nữ ca sĩ không im lặng mà đáp lại bằng câu hỏi đầy hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Phản ứng này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời cho thấy cô không muốn để những lời đồn đoán thiếu căn cứ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Thực tế, chuyện tình Công Vinh và Thủy Tiên từng trải qua không ít thăng trầm trước khi xây dựng được tổ ấm như hiện tại. Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 27/12/2014, có một cô con gái và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Hình ảnh ấy khiến đông đảo người hâm mộ ví von Công Vinh và Thủy Tiên như cặp đôi Vic - Beck của bóng đá Việt Nam.

Ở hiện tại, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Công Vinh trở lại Nhật Bản để hoàn thành các giai đoạn tiếp theo của khóa đào tạo HLV bằng A do JFA phối hợp cùng AFC tổ chức. Sau khi trở về Việt Nam, anh dự một sự kiện thể thao và chia sẻ góc nhìn đáng chú ý về bóng đá. Ở tuổi 41, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự nghiêm túc với con đường chuyên môn, thay vì chỉ sống bằng hào quang của sự nghiệp cầu thủ.

Thủy Tiên cũng có cách riêng để duy trì sự kết nối với khán giả. Mới đây, nữ ca sĩ hoàn thành hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để tặng miễn phí người hâm mộ. Hành động này nhận được sự quan tâm bởi cô đã có khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Những lời nhắn nhớ thương, động viên từ khán giả cũng cho thấy tình cảm dành cho Thủy Tiên vẫn còn nguyên vẹn.