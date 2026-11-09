Thủy Tiên phản ứng về kết quả của tân Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam

Vừa qua, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Hải Phòng, với chiến thắng thuộc về Nguyễn Yến Trang. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Khánh Linh, trong khi Phương Nghi trở thành Á hậu 2 của cuộc thi.

Mới đây, Thủy Tiên - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - đã có phản ứng đáng chú ý trước thành tích của Phương Nghi. Được biết, trước khi ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng đăng quang danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Thủy Tiên chúc mừng Phương Nghi được danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên gửi lời chúc mừng đến Phương Nghi sau khi cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Đáng chú ý, nàng hậu tiết lộ từng rất quyết liệt bảo vệ lựa chọn của mình để trao ngôi vị Hoa khôi Ngoại thương cho Phương Nghi năm ấy.

Thủy Tiên chia sẻ: "Chị vẫn nhớ cô gái nhỏ bé ngày nào tại Hoa khôi Ngoại thương, cô gái mà chị đã rất quyết liệt 'bảo vệ' để trao cho em ngôi vị Hoa khôi năm ấy. Bởi ngay từ lúc đó, chị đã nhìn thấy ở em nhiều hơn một nhan sắc đẹp. Đó là tri thức, sự thông minh, bản lĩnh và cả thần thái của một cô gái có thể trở thành Beauty Queen".

Khép lại lời nhắn nhủ, Thủy Tiên chúc Phương Nghi có một nhiệm kỳ rực rỡ, tích lũy nhiều trải nghiệm đáng nhớ và tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chia sẻ của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ đặc biệt giữa hai thế hệ người đẹp từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Khán giả cho rằng lời chúc mừng của Thủy Tiên càng có ý nghĩa khi cô chính là người từng nhìn thấy tiềm năng và đặt niềm tin vào Phương Nghi từ những ngày đầu. Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời chúc mừng cho thành tích của tân Á hậu 2, đồng thời kỳ vọng cô sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về tri thức và bản lĩnh trong nhiệm kỳ sắp tới.

Trước đó, Thủy Tiên cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương trước khi bước chân vào các đấu trường nhan sắc lớn. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ những hoạt động trong lĩnh vực giải trí và sắc đẹp.

Về Phương Nghi, cô sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp hiện theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TP.HCM. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Nhan sắc của Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Nghi còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Cô có chứng chỉ IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và ba lần nhận học bổng khuyến khích học tập của trường. Đặc biệt, người đẹp từng giành giải Ba và giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, hai năm liên tiếp đạt giải Nhất cấp tỉnh và giành huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 ở môn học này.