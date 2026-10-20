Thủy Tiên phản ứng khi bị nói đã chia tay Công Vinh

Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, nữ ca sĩ bất ngờ bị một tài khoản nhắc đến chuyện đời tư theo cách khá kém duyên.

Cụ thể, một tài khoản có tên Nguyễn Ngọc Hân Tra để lại bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Thay vì bỏ qua, Thủy Tiên trực tiếp phản hồi: “Nguyễn Ngọc Hân Tra ứa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Thủy Tiên có màn đáp trả đầy ẩn ý khi một khán giả bất ngờ nói cô và Công Vinh đã chia tay ngay dưới bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Câu trả lời của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ không giải thích dài dòng hay trực tiếp tranh luận về chuyện tình cảm, mà lựa chọn cách đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cách phản hồi này dường như cho thấy cô không muốn để một bình luận thiếu căn cứ ảnh hưởng đến mình.

Đáng chú ý, sau câu trả lời của Thủy Tiên, tài khoản trên tiếp tục có bình luận mang tính công kích, cho rằng những người không thích Thủy Tiên “nói tùm lum hết”. Một số người khác cũng tham gia cuộc trò chuyện bằng những biểu tượng cảm xúc.

Đây không phải lần đầu chuyện đời tư của Thủy Tiên và Công Vinh trở thành đề tài được cư dân mạng chú ý. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi từng trải qua không ít thời điểm bị đặt câu hỏi về mối quan hệ. Tuy nhiên, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đồng nghĩa với sự thật nếu người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.

Chính vì vậy, việc một khán giả trực tiếp bình luận “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi” dưới bài đăng cá nhân của Thủy Tiên dễ khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn cần thiết.

Công Vinh và Thuỷ Tiên có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý trong lần này nằm ở cách Thủy Tiên lựa chọn phản ứng. Cô không nổi nóng, cũng không đưa ra một tuyên bố chính thức về chuyện hôn nhân, mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi có phần trêu ngược người bình luận.

Với những nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn như Thủy Tiên, chuyện đời tư thường khó tránh khỏi sự soi xét. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quan tâm và những bình luận kém duyên vẫn cần được tôn trọng đúng nghĩa.

Một câu hỏi thiếu căn cứ có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng đôi khi lại kéo theo cả một câu chuyện không đáng có. Cách Thủy Tiên đáp lại lần này cho thấy cô chọn sự nhẹ nhàng thay vì biến một bình luận trên mạng xã hội thành cuộc tranh cãi lớn.