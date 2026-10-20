Thủy Tiên muốn buông bỏ trước khi lên tiếng chuyện chia tay Công Vinh

Mới đây, Thủy Tiên trở thành tâm điểm chú ý khi có màn tương tác đáng chú ý với một tài khoản mạng xã hội. Theo đó, sau khi nữ ca sĩ đăng tải bài viết trên trang cá nhân, bên cạnh những bình luận tích cực, một tài khoản bất ngờ đề cập đến chuyện hôn nhân của cô bằng lời lẽ kém duyên.

Cụ thể, người này để lại bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Đáng nói, thay vì lựa chọn im lặng như thường thấy, nữ ca sĩ trực tiếp phản hồi: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Thủy Tiên hiếm hoi lên tiếng chuyện chia tay Công Vinh.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang sắc thái hài hước, có phần trêu ngược của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã có cách ứng xử khá khéo léo và can đảm khi đối diện với một bình luận thiếu tế nhị liên quan đến chuyện hôn nhân. Thay vì thể hiện thái độ gay gắt hay đưa ra lời giải thích dài dòng, Thủy Tiên chọn cách đáp lại nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến người bình luận rơi vào tình huống khó xử.

Đặc biệt, đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Thủy Tiên trực tiếp tương tác với khán giả về chủ đề đời tư, nhất là những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa cô và ông xã Công Vinh.

Trước khi can đảm lên tiếng về chuyện chia tay Công Vinh, Thủy Tiên đã trải qua một khoảng thời gian dài gần như rút khỏi nhịp sống sôi động của làng giải trí. Nữ ca sĩ không còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, chương trình âm nhạc hay hoạt động giải trí như thời kỳ đỉnh cao.

Những lần lộ diện của Thủy Tiên trong thời gian qua cũng tương đối hạn chế. Cô chủ yếu góp mặt tại một số sự kiện của đồng nghiệp thân thiết, thay vì duy trì lịch trình hoạt động dày đặc. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng ít cập nhật hình ảnh đời thường, khiến khán giả không có nhiều cơ hội theo dõi cuộc sống hiện tại của cô.

Những năm qua, Thủy Tiên hiếm khi tham gia những sự kiện giải trí.

Đáng chú ý, Thủy Tiên từng chia sẻ về mong muốn sống đơn giản, bớt vướng bận với những điều bên ngoài và muốn buông bỏ. Nữ ca sĩ viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ... làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời”. Tâm sự này phần nào phản ánh sự thay đổi trong quan điểm sống của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong một lần hiếm hoi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, Thủy Tiên từng đề cập đến chuyện buông bỏ.

Không chỉ kín tiếng về đời tư, sự nghiệp âm nhạc của Thủy Tiên cũng có nhiều thay đổi. Từ một giọng ca từng sở hữu nhiều bản hit được yêu thích, cô dần giảm tần suất phát hành sản phẩm mới. Dù gần đây quyết định tái xuất bằng ca khúc Chấp Niệm, nữ ca sĩ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu trở lại với lịch trình hoạt động sôi nổi như trước.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân giữa Thủy Tiên và Công Vinh cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cả hai kết hôn vào năm 2014, từng được nhắc đến như một trong những cặp đôi nổi bật của làng giải trí và thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc vợ chồng nữ ca sĩ ít chia sẻ hình ảnh chung cũng khiến cuộc sống riêng của họ trở thành chủ đề được một bộ phận cư dân mạng tò mò.

Chính vì thế, màn đáp trả bất ngờ của Thủy Tiên trước bình luận nhắc đến chuyện chia tay Công Vinh càng khiến nhiều người chú ý. Sau thời gian dài giữ khoảng cách với những bàn luận về đời tư, nữ ca sĩ hiếm hoi cho thấy một khía cạnh hài hước, thẳng thắn khi tương tác với cộng đồng mạng.

Thủy Tiên thể hiện sự thẳng thắn trước bình luận kém duyên từ khán giả.

Sau nhiều năm lựa chọn sự bình yên và kín tiếng, Thủy Tiên vẫn có thể trở thành tâm điểm chú ý chỉ bằng một câu phản hồi ngắn ngủi. Điều đó cho thấy dù không còn xuất hiện thường xuyên trong showbiz, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng.