Thủy Tiên lên tiếng về tin đồn ly hôn Công Vinh

Thủy Tiên vừa đăng tải bài viết trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những bình luận tích cực, một tài khoản bất ngờ đề cập đến chuyện hôn nhân của nữ ca sĩ với cựu cầu thủ Công Vinh.

Cụ thể, tài khoản này để lại bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”.

Không bỏ qua thông tin này, Thủy Tiên trực tiếp trả lời: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Ảnh: Internet.

Thay vì tranh luận căng thẳng hay đăng tải bài viết dài giải thích chuyện đời tư, nữ ca sĩ lựa chọn cách đáp trả ngắn gọn, mang sắc thái hài hước, có phần châm biếm trước lời khẳng định chưa được kiểm chứng về cuộc hôn nhân của mình. Màn đối đáp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đây không phải lần đầu Thủy Tiên và Công Vinh lên tiếng về tin đồn rạn nứt. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi từng không ít lần phải đối diện với những thông tin thất thiệt về đời tư trên mạng xã hội. Trước đó, vào cuối năm 2025, Thủy Tiên từng chia sẻ hình ảnh đi uống cà phê cùng ông xã và bạn bè. Đáng chú ý, khi một cư dân mạng bình luận: “Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây”, nữ ca sĩ lập tức hưởng ứng: “Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi”.

Thủy Tiên lên tiếng thông tin ly hôn với Công Vinh. Ảnh Internet.

Động thái này được xem là cách Thủy Tiên bác bỏ những đồn đoán về chuyện tình cảm, đồng thời cho thấy cô không ngại đối diện với những người lan truyền thông tin thiếu căn cứ.

Thủy Tiên và Công Vinh là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí và thể thao Việt Nam. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 2008, tổ chức đám cưới năm 2014 và có một con gái chung, thường được gọi thân mật là Bánh Gạo. Trong nhiều năm, chuyện tình của nữ ca sĩ và cựu tuyển thủ quốc gia luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả hai ít xuất hiện cùng nhau trước truyền thông hơn.

Thay vì liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, du lịch và tận hưởng cuộc sống đời thường bên ông xã Công Vinh.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi, từ các bãi biển đến những địa điểm gần gũi với thiên nhiên. Những khoảnh khắc thư giãn, khám phá vùng đất mới dần xuất hiện nhiều hơn so với hình ảnh nữ ca sĩ tất bật với lịch trình biểu diễn trước đây.

Sự thay đổi này cũng phần nào phù hợp với quan điểm sống mà Thủy Tiên từng chia sẻ: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc…”.

Công Vinh và Thủy Tiên vẫn đang lựa chọn cuộc sống riêng, và hạnh phúc của họ cuối cùng vẫn nên được nhìn từ chính những gì họ thể hiện, thay vì những lời đồn trên mạng xã hội.

Ảnh: Internet