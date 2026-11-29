Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết các đối tượng có vũ trang đã lên tàu tại vị trí cách thành phố cảng Balhaf của Yemen khoảng 120 km về phía Tây Nam và giành quyền điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, kênh truyền hình Al Jazeera và UKMTO cho biết nhóm vũ trang sau đó đã rời đi, con tàu đã được giải phóng và toàn bộ thuyền viên đều bình an vô sự.

Giới phân tích an ninh hàng hải cho hay nguy cơ cướp biển và tấn công vũ trang tại vùng biển quanh Bán đảo Arab, Sừng châu Phi và các khu vực lân cận đang gia tăng mạnh, khiến các tuyến vận tải biển qua khu vực Trung Đông liên tục đối mặt với nhiều rủi ro mất an toàn.