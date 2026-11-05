Thụy Sĩ triển khai chương trình hợp tác mới hỗ trợ 3 nước Trung Đông

Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Aleppo, Syria, ngày 7/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo The Jordan Times cho hay chương trình được Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Jordan công bố tại thủ đô Amman, kết hợp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phát triển, xây dựng hòa bình và quản lý di cư.

Mục tiêu là vừa đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân, vừa tăng cường năng lực phục hồi lâu dài của các cộng đồng dễ bị tổn thương và các thể chế quốc gia.

Chương trình tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hỗ trợ nhân đạo, phát triển kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, hòa bình và quản trị hiệu quả. Các hoạt động cụ thể bao gồm mở rộng tiếp cận giáo dục và dịch vụ thiết yếu, tạo việc làm, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ khu vực tư nhân, tăng cường an ninh nguồn nước và quản lý tài nguyên bền vững. Chương trình cũng chú trọng củng cố pháp quyền, trách nhiệm giải trình và gắn kết xã hội.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Jordan Emilija Georgieva đánh giá cao vai trò của Jordan trong thúc đẩy hợp tác và ổn định khu vực, đồng thời khẳng định Bern sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong giải quyết những thách thức chung.

Thụy Sĩ bắt đầu triển khai chương trình hợp tác tại Jordan từ năm 2001 và mở rộng hỗ trợ sau khi khủng hoảng Syria bùng phát năm 2011. Trong giai đoạn 2019 – 2025, các dự án do Thụy Sĩ hỗ trợ đã giúp khoảng 33.000 trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương tại các trại tị nạn tiếp cận giáo dục, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho hơn 800 thanh niên thông qua đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

Thông qua chương trình mới, Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ các nước, cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức xã hội và doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ người tị nạn và cộng đồng tiếp nhận, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.