Thụy Sĩ muốn kết nối Crypto Valley với Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân. Ảnh: Chinhphu.vn

Đề xuất được Tổng thống Guy Parmelin đưa ra trong cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng chiều 17/10 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Thụy Sĩ, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Tổng thống Guy Parmelin, Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lượng tử. Việc kết nối Crypto Valley với các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Thụy Sĩ cũng mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo nghề theo mô hình gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, sản xuất máy móc chính xác và công nghiệp chế tạo.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Thụy Sĩ là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Các lĩnh vực được Việt Nam quan tâm gồm tài chính xanh, quản lý tài sản, quỹ đầu tư, tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính (fintech).

Bên cạnh hợp tác công nghệ và tài chính, hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi về triển vọng thương mại, đầu tư, đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) dự kiến được ký ngày 18/10.

EFTA gồm bốn thành viên là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hai bên đã hoàn tất đàm phán hiệp định vào tháng 7/2026, sau 14 năm thương lượng với 21 vòng đàm phán chính thức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá hiệp định sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Ông đề nghị hai bên phối hợp đưa hiệp định sớm có hiệu lực, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương.

Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng hoạt động trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Guy Parmelin cho rằng hiệp định thương mại tự do sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhà khoa học trong đoàn thăm lần này cũng phản ánh sự quan tâm của Thụy Sĩ đối với tiềm năng hợp tác tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Hai nước sẽ thúc đẩy kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác về kinh tế số, năng lượng xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí tăng cường hợp tác giảm phát thải, quản lý và tái sử dụng nguồn nước, nghiên cứu nông học và phát triển nông nghiệp bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở rộng đầu tư vào hạ tầng cảng biển, thúc đẩy hợp tác du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện. Hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động kinh tế toàn cầu.