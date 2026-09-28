Thụy Sĩ đánh giá thông tin UBS chuyển địa điểm sang Mỹ

Theo bà Keller-Sutter, Thụy Sĩ đã dành cho UBS những sự nhượng bộ đáng kể theo quy định của Pháp lệnh về An toàn Vốn. Bà nói: “Hội đồng Liên bang cũng đã quyết định không siết chặt thêm các tỷ lệ an toàn vốn trên diện rộng – một biện pháp từng được các chuyên gia khuyến nghị sau cuộc khủng hoảng Credit Suisse. Mặc dù vậy, UBS lại coi tất cả các đề xuất của chúng tôi là ‘quá khắc nghiệt’. Họ đã dốc toàn lực vào một chiến lược đầy tham vọng, có lẽ vì tin rằng dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ giành phần thắng tại Quốc hội, dù xét cho cùng, đó vẫn luôn là kịch bản diễn ra trong quá khứ”.

Tuy nhiên, lần này các nghị sĩ – ít nhất là tại Thượng viện – đã có quan điểm khác. "Chắc chắn UBS không cần phải rời khỏi Thụy Sĩ vì lý do này," bà Keller-Sutter chia sẻ.

"Nhiều nhà phân tích và chuyên gia đều đồng tình rằng các yêu cầu mới là hợp lý và ngân hàng hoàn toàn có thể đáp ứng được. Việc rời khỏi Thụy Sĩ sẽ tốn kém hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều về mặt pháp lý. Hơn nữa, khi đó UBS sẽ không còn là một ngân hàng Thụy Sĩ nữa; trong khi mô hình hoạt động của ngân hàng lại dựa trên nền tảng Thụy Sĩ, trên 'bản sắc Thụy Sĩ', cũng như trên hệ thống pháp quyền và sự ổn định chính trị của chúng ta. Khi nhìn vào các ngân hàng tư nhân và dòng vốn đổ về đây trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, ta thấy rõ niềm tin mà thị trường dành cho Thụy Sĩ như một trung tâm kinh doanh”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Keller-Sutter tiết lộ rằng bà chưa gọi điện hay liên lạc với Giám đốc điều hành (CEO) của UBS, ông Sergio Ermotti, kể từ sau quyết định gần đây của Thượng viện. Bà nói: "Việc đó là không cần thiết. Vào tháng 11, tôi sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị UBS, ông Colm Kelleher, trong khuôn khổ các cuộc trao đổi định kỳ với đại diện của trung tâm tài chính. Nhưng hiện chưa phải là lúc để đàm phán: vấn đề này đang được Quốc hội xem xét”.

Những đồn đoán về khả năng UBS rời khỏi Thụy Sĩ – có thể đi kèm với một thương vụ sáp nhập, chẳng hạn như với "gã khổng lồ" Morgan Stanley của Mỹ – đã giúp giá cổ phiếu của ngân hàng này tăng 3,5% trên sàn chứng khoán Thụy Sĩ mới đây. Trước đó, đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc chuyển trụ sở chính của UBS sang Mỹ, và bản thân UBS cũng chưa bao giờ hoàn toàn loại trừ khả năng này. Tháng 9 vừa qua, tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ ở St. Gallen, Chủ tịch Hội đồng quản trị UBS cho biết mục tiêu của ngân hàng là tiếp tục duy trì hoạt động tại Thụy Sĩ. "Tuy nhiên, nếu rơi vào tình thế không còn khả năng cạnh tranh, tất nhiên chúng tôi sẽ phải cân nhắc vấn đề này", ông Kelleher – người từng giữ chức CEO của Morgan Stanley – chia sẻ.