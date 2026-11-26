Thủy sản là mặt hàng có những yêu cầu khá đặc thù trong hoạt động xuất khẩu. Hàng tươi sống cần được xử lý nhanh, bảo đảm thời gian giao nhận; hàng đông lạnh, hàng chế biến lại đòi hỏi hồ sơ nguyên liệu và quá trình sản xuất phải rõ ràng. Trong cả hai trường hợp, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đều là một trong những chứng từ quan trọng để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu, đồng thời có cơ sở hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Từ Quảng Ninh đến Cà Mau, câu chuyện cấp C/O đang được triển khai theo hướng đưa thủ tục về gần doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên, thực tế ở hai địa phương cũng cho thấy, thuận lợi trong khâu cấp giấy mới chỉ giải quyết một phần yêu cầu. Điều doanh nghiệp cần chuẩn bị vẫn là hồ sơ chứng minh xuất xứ đầy đủ, chính xác, nhất là với những lô hàng có nguyên liệu qua nhiều khâu thu mua, sơ chế và chế biến.

Từ Quảng Ninh đến Cà Mau, nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ là yêu cầu quan trọng để thủy sản khai thác hiệu quả hơn các FTA.

Lô hàng thủy sản không thể chờ thủ tục

Ở Quảng Ninh, đặc thù của hoạt động xuất khẩu nông sản và thủy sản tươi sống đặt ra yêu cầu khá rõ về thời gian xử lý C/O. Theo ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh, địa phương duy trì việc cấp C/O cả trong ngày nghỉ cuối tuần, lễ, Tết, đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất khẩu rau quả, nông sản tươi và thủy sản tươi sống. Với những mặt hàng này, việc có chứng từ kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch giao hàng, tránh để hàng hóa phải chờ đợi.

Từ khi được phân cấp nhiệm vụ cấp C/O vào ngày 1/10/2025, Sở Công Thương Quảng Ninh đã cấp 39.563 bộ C/O, trị giá hàng hóa trên 2 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Để rút ngắn thời gian giải quyết, Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy trình 5 bước xin cấp C/O điện tử trên hệ thống eCoSys, theo dõi trạng thái hồ sơ và nhận thông tin kết quả qua tin nhắn. Với hồ sơ nộp trực tuyến, Sở hỗ trợ doanh nghiệp nhận kết quả trong thời gian không quá 2 giờ.

Cách làm này cho thấy việc phân cấp không chỉ dừng ở chuyển giao thẩm quyền từ cơ quan trung ương về địa phương. Khi cơ quan cấp C/O có thể xử lý hồ sơ sát với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, nhất là với những lô hàng cần bảo đảm tiến độ giao nhận.

Quảng Ninh và Cà Mau cho thấy, phân cấp cấp C/O đã mở thêm thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại Cà Mau, việc tiếp nhận nhiệm vụ cấp C/O cũng được triển khai từ khá sớm. Từ ngày 15/10/2025, Sở Công Thương tỉnh chính thức thực hiện cấp C/O theo ủy quyền. Tính đến ngày 6/11/2026, địa phương đã cấp 309 C/O, một văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và một mã số REX. Báo cáo của Sở cho biết, số hồ sơ đề nghị cấp C/O tăng lên từ ngày 1/8/2026; các hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, không phát sinh tồn đọng.

Với địa phương có thế mạnh về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản như Cà Mau, việc có đầu mối cấp C/O ngay tại tỉnh giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục. Cùng với tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị hướng dẫn doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA vào tháng 8/2026, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự. Nội dung hướng dẫn tập trung vào quy trình, thành phần hồ sơ và những vấn đề doanh nghiệp thường gặp khi đề nghị cấp C/O.

Hai địa phương có cách triển khai và quy mô cấp C/O khác nhau, nhưng cùng cho thấy vai trò của cơ quan quản lý địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Với Quảng Ninh, yêu cầu xử lý nhanh được đặt ra rõ nét ở nhóm hàng tươi sống. Còn tại Cà Mau, việc hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận quy tắc xuất xứ của các FTA là một phần quan trọng trong quá trình đưa chính sách đến gần hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khó nhất vẫn là chứng minh xuất xứ

Cấp C/O nhanh không có nghĩa doanh nghiệp đương nhiên đáp ứng được quy tắc xuất xứ. Đây mới là khâu đòi hỏi sự chuẩn bị từ phía doanh nghiệp, bởi mỗi hiệp định, mỗi thị trường có quy định riêng về tiêu chí xuất xứ và hồ sơ chứng minh.

Đối với thủy sản, nguyên liệu có thể được thu mua từ nhiều cơ sở, nhiều vùng sản xuất khác nhau trước khi đưa vào sơ chế, chế biến. Doanh nghiệp phải quản lý được thông tin đầu vào, chứng từ mua bán và quá trình sản xuất để khi đề nghị cấp C/O có thể chứng minh hàng hóa đáp ứng tiêu chí tương ứng. Nếu hồ sơ nguyên liệu thiếu hoặc thông tin giữa các khâu không thống nhất, việc hoàn thiện chứng từ xuất xứ sẽ gặp khó khăn.

Thực tế triển khai tại Cà Mau cho thấy đây không phải nhiệm vụ đơn giản đối với cơ quan cấp C/O ở địa phương. Sở Công Thương hiện bố trí 2 công chức thuộc phòng chuyên môn kiêm nhiệm việc tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ. Trong khi đó, quy định về xuất xứ hàng hóa liên quan đến nhiều văn bản pháp luật và quy tắc riêng của từng FTA; các tình huống phát sinh trong thực tế cũng khá đa dạng. Sở cho biết, có những trường hợp cần trao đổi với Cục Xuất nhập khẩu để được hướng dẫn, bảo đảm áp dụng đúng quy định.

Một vướng mắc khác là hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp C/O được thực hiện trên hai hệ thống là eCoSys và co.moit.gov.vn. Theo báo cáo của Sở Công Thương Cà Mau, các hệ thống đôi lúc vận hành chậm, phát sinh lỗi, trong khi cán bộ phải thao tác trên cả hai nền tảng. Điều này ảnh hưởng nhất định đến tiến độ xử lý hồ sơ. Sở kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống, bảo đảm liên thông dữ liệu và thống nhất thông tin hồ sơ thương nhân.

Tại Quảng Ninh, bên cạnh đề nghị nâng cấp hệ thống eCoSys, Sở Công Thương cũng đặt vấn đề tăng cường phối hợp trong kiểm tra, xác minh xuất xứ sau cấp. Đáng chú ý, việc xác minh có thể phức tạp hơn khi doanh nghiệp đề nghị cấp C/O, cơ sở sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu nằm ở những địa phương khác nhau. Đây là vấn đề cần được quan tâm khi chuỗi cung ứng ngày càng có sự tham gia của nhiều cơ sở, nhiều đơn vị ở các địa bàn khác nhau.

Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cấp C/O mà còn phải giúp doanh nghiệp hiểu và chuẩn bị đúng hồ sơ ngay từ đầu. Cà Mau đề nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ, cập nhật các tình huống phát sinh để địa phương có cơ sở xử lý thống nhất. Quảng Ninh cũng kiến nghị tiếp tục đào tạo chuyên sâu về tiêu chí xuất xứ, thẩm định hồ sơ và xác minh sau cấp.

Với doanh nghiệp thủy sản, việc chuẩn hóa hồ sơ nguyên liệu, lưu giữ chứng từ và kiểm soát thông tin trong từng công đoạn sản xuất cần được coi là công việc thường xuyên, không phải chỉ thực hiện khi làm thủ tục xin C/O. Khi các khâu trong chuỗi cung ứng được quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc chứng minh xuất xứ, hạn chế rủi ro khi hàng hóa được kiểm tra, xác minh.

Quảng Ninh và Cà Mau cho thấy, phân cấp cấp C/O đã mở thêm thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng hiệu quả tận dụng ưu đãi từ các FTA còn phụ thuộc vào chính năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ. Tờ giấy chứng nhận chỉ được cấp khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu; còn khả năng giữ được ưu đãi thuế quan và duy trì thị trường xuất khẩu phải bắt đầu từ việc quản lý tốt nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và chứng từ của doanh nghiệp.

Quảng Ninh và Cà Mau đang đẩy mạnh công tác cấp C/O, hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, chứng từ và quy tắc xuất xứ. Từ khâu tiếp nhận, xử lý thủ tục đến nâng cao năng lực chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, những giải pháp này góp phần giúp hàng thủy sản đáp ứng yêu cầu thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA.