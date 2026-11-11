Thủy sản Việt Úc (VUG) mới đạt 9% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, cổ phiếu tăng trần 3 phiên liên tiếp

Lợi nhuận 9 tháng giảm, mới hoàn thành 9% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CTCP Thủy sản Việt Úc (mã chứng khoán: VUG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 930,98 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm khoảng 8%, xuống còn 440,14 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng gần 3%, đạt 490,84 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức cải thiện này chưa đủ để bù đắp áp lực từ các khoản chi phí và phần lỗ tại các công ty liên doanh, liên kết.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 9,06 tỷ đồng, tăng khoảng 59% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm xuống còn 1,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức 1,31 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tiếp tục là khoản chi lớn khi đạt 245,46 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 8%, lên 199,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần lỗ trong các công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 19,43 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 14,56 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Thủy sản Việt Úc đạt 33,91 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ.

Thủy sản Việt Úc là doanh nghiệp có tiền thân từ Công ty TNHH Việt Úc, được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2014 (Ảnh: VUG)

Nhờ lợi nhuận khác đạt 2,46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 2,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp vẫn tăng khoảng 6%, đạt 36,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng mạnh lên 16,24 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng chỉ còn 20,13 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này khiến khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Thủy sản Việt Úc đứng trước sức ép lớn. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.889 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng.

Với kết quả nói trên, Thủy sản Việt Úc mới thực hiện được khoảng 49% kế hoạch doanh thu và 9% mục tiêu lợi nhuận năm. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, doanh nghiệp cần ghi nhận thêm khoảng 958 tỷ đồng doanh thu và gần 196 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm. Khoảng cách này đặc biệt lớn ở chỉ tiêu lợi nhuận, khi số lãi cần đạt trong quý IV cao gấp gần 10 lần kết quả của cả 9 tháng trước đó.

Lợi nhuận 9 tháng giảm 6%, Thủy sản Việt Úc còn cách xa mục tiêu năm 2026 (Ảnh: BCTC hợp nhất VUG)

Cổ phiếu tăng trần liên tiếp, hàng tồn kho tăng gần 49%

Ngày 9/11/2026, hơn 134,48 triệu cổ phiếu VUG chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 16.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa ban đầu khoảng 2.219 tỷ đồng. Ngay sau khi lên sàn, cổ phiếu VUG liên tục tăng trần nhiều phiên liên tiếp. Đến phiên sáng 11/11, cổ phiếu VUG tiếp tục tăng hết biên độ lên 30.400 đồng/cổ phiếu. So với giá tham chiếu ngày chào sàn, thị giá cổ phiếu đã tăng khoảng 84%.

Về cơ cấu sở hữu, nhóm nhà đầu tư trong nước nắm khoảng 56% vốn điều lệ. Trong đó, bà Nguyễn Kim Thùa là cổ đông lớn nhất với hơn 52 triệu cổ phiếu, tương ứng 39% vốn. Ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sở hữu hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 13,4%.

Nhóm cổ đông nước ngoài nắm gần 44% vốn điều lệ, trong đó có Viet Uc Hong Kong Limited sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,4%; Lotus Asia Investment Limited nắm hơn 10 triệu cổ phiếu, chiếm 7,6%; và nhóm cổ đông STIC, đại diện bởi STIC Investments của Hàn Quốc, sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,7%.

Cơ cấu cổ đông của Thủy sản Việt Úc (Ảnh: BCTC hợp nhất VUG)

Trong khi cổ phiếu tăng giá mạnh, quy mô tài sản của Thủy sản Việt Úc lại gần như đi ngang sau 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.408,09 tỷ đồng, tăng khoảng 8 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 48%, xuống còn 181,46 tỷ đồng. Trong đó, tiền đạt 71,63 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đạt 109,82 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 190,33 tỷ đồng, trong đó có 128 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn khác và 62,33 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng gần 49%, lên 205,85 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng khoảng 17%, đạt 340,06 tỷ đồng. Tài sản cố định vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản, với giá trị 1.204,18 tỷ đồng. Riêng tài sản cố định hữu hình đạt 1.079,63 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thủy sản Việt Úc giảm khoảng 6%, còn 164,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 43%, xuống còn 24,92 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.243,49 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 893,18 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu đạt 1.344,84 tỷ đồng.