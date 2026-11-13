Thủy sản Việt Nam vươn lên nhóm đầu nguồn cung tại Singapore

Đứng thứ hai về sản lượng cung ứng

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) được Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị nhập khẩu thủy sản (HS 03) của Singapore đạt 923,2 triệu SGD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong 9 tháng đầu năm kể từ năm 2020, vượt cả mức đỉnh 917,9 triệu SGD ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn cung thủy sản quan trọng của Singapore. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, giá trị nhập khẩu thủy sản của Singapore từ Việt Nam đạt 95,4 triệu SGD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,1% của toàn thị trường. Thị phần của Việt Nam đạt 10,3%, nhích lên so với mức 10,2% cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức giá trị nhập khẩu cao nhất trong 9 tháng đầu năm kể từ năm 2020.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng của thủy sản Việt Nam được cải thiện trong quý III/2026. Giá trị nhập khẩu trong quý đạt 34,6 triệu SGD, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả này, Việt Nam vượt Nhật Bản, vươn từ vị trí thứ năm trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ tư trong nhóm các đối tác cung ứng thủy sản lớn nhất cho Singapore.

Hiện Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 129,8 triệu SGD, chiếm 14,1% thị phần; Indonesia đứng thứ hai với 106,3 triệu SGD, chiếm 11,5%; Trung Quốc đứng thứ ba với 96,7 triệu SGD, chiếm 10,5%. Việt Nam đạt 95,4 triệu SGD, chỉ thấp hơn Trung Quốc khoảng 1,3 triệu SGD.

Nếu xét về sản lượng, vị thế của Việt Nam còn nổi bật hơn. Singapore nhập khẩu 21.085 tấn thủy sản từ Việt Nam trong 9 tháng, tăng 7,6%, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung lớn thứ hai, chỉ sau Malaysia với 22.239 tấn. Khoảng cách giữa hai nước đang thu hẹp khi lượng thủy sản nhập khẩu từ Malaysia giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Một lợi thế đáng chú ý của thủy sản Việt Nam là mức giá cạnh tranh. Đơn giá nhập khẩu bình quân đạt 4.525 SGD/tấn, gần như không đổi so với cùng kỳ và chỉ bằng khoảng 54% mức bình quân toàn thị trường. Trong khi thị trường Singapore tăng trưởng nhập khẩu chủ yếu nhờ giá, thủy sản Việt Nam lại tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng. Trong tổng mức tăng 6,8 triệu SGD giá trị nhập khẩu từ Việt Nam, khoảng 6,4 triệu SGD đến từ yếu tố lượng.

Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đối tác cung ứng thủy sản lớn nhất Singapore.

Cá tra tiếp tục giữ vai trò chủ lực

Trong cơ cấu thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Singapore, phi-lê cá và thịt cá tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh tiếp tục là nhóm hàng chủ lực. Chín tháng đầu năm, nhóm này đạt gần 50 triệu SGD, tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm 52,4% tổng giá trị nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam dẫn đầu nguồn cung nhóm sản phẩm này tại Singapore với thị phần 30,3%. Trong đó, phi-lê cá da trơn đông lạnh, chủ yếu là cá tra, đạt 34,9 triệu SGD, tăng 3,7%, với sản lượng 14.050 tấn, tăng 5,5%.

Đây là mặt hàng có lượng nhập khẩu lớn nhất trong số các mã hàng thủy sản của Singapore và Việt Nam hiện chiếm tới 95,4% thị phần, gần như không còn đối thủ cạnh tranh đáng kể. Đơn giá phi-lê cá tra Việt Nam đạt 2.485 SGD/tấn, thấp hơn mức bình quân 2.556 SGD/tấn của thị trường.

Lợi thế về giá giúp cá tra Việt Nam duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Singapore vẫn chịu áp lực chi phí, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc chi tiêu. Đây cũng là mặt hàng phù hợp với các kênh tiêu thụ như suất ăn công nghiệp, nhà hàng bình dân và bán lẻ.

Bên cạnh cá tra, một số sản phẩm thủy sản khác của Việt Nam cũng ghi nhận kết quả tích cực. Cá cơm biển khô đạt 5,2 triệu SGD, tăng 28,3%, chiếm 73,5% thị phần. Cá nước ngọt sống tăng 20,6%, thị phần đạt 47,8%. Mực nang, mực ống khô tăng 63,7%, chiếm 54,1% thị phần. Surimi tăng 59,3%, trong đó lượng nhập khẩu tăng 40,4%, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai về nguồn cung, sau Ấn Độ.

Ở nhóm giáp xác, giá trị nhập khẩu đạt 20,5 triệu SGD, tăng 2,4%. Lượng tăng 6,4%, tuy nhiên đơn giá giảm 3,8%, cho thấy sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào khả năng cung ứng. Đáng chú ý, tôm sú nguyên con đông lạnh tăng 60,2%, đạt 2,2 triệu SGD; thị phần tăng lên 21,9%. Tôm thẻ chân trắng nguyên con đông lạnh tăng mạnh, đạt 1,4 triệu SGD, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Những kết quả này cho thấy bên cạnh các mặt hàng chủ lực đã có chỗ đứng, một số sản phẩm tôm nguyên con, surimi và thủy sản khô đang mở rộng thị phần, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore.

Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Singapore, thị trường thủy sản Singapore đến cuối năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định. Nhu cầu nhập khẩu ở mức cao, kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự kiến và chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Singapore tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp có năng lực duy trì nguồn hàng ổn định.

Đặc biệt, nhập khẩu thủy sản tại Singapore có tính mùa vụ rõ rệt, trong đó quý IV thường chiếm 27-30% giá trị nhập khẩu cả năm. Nhu cầu thường tăng vào tháng 12 do hoạt động tiêu dùng trong mùa lễ hội cuối năm và chuẩn bị hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Với Tết Nguyên đán 2027 rơi vào ngày 6/2, nhu cầu dự trữ hàng được dự báo trải đều trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh cung ứng, nhất là với những mặt hàng đang có lợi thế. Phi-lê cá tra được dự báo tiếp tục duy trì ổn định; tôm và surimi có cơ hội tăng trưởng theo mùa vụ, phục vụ nhu cầu các món ăn dịp cuối năm và Tết. Ngược lại, mặt hàng điệp có thể chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Dù vậy, thương vụ cũng lưu ý, thủy sản Việt Nam hiện tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng ở phân khúc phổ thông. Nếu không cải thiện giá trị gia tăng, việc duy trì thị phần sẽ ngày càng khó khăn khi các đối thủ như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc đẩy mạnh chào hàng, đặc biệt ở những nhóm sản phẩm cạnh tranh bằng giá.

Đối với cá tra, doanh nghiệp cần duy trì nguồn cung và chất lượng ổn định, đồng thời phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng như cá cắt khúc, tẩm bột, chế biến sẵn và đóng gói bán lẻ. Với tôm, thay vì tập trung cạnh tranh về giá ở phân khúc đông lạnh phổ thông, doanh nghiệp có thể chú trọng các sản phẩm đang tăng trưởng tốt như tôm sú, tôm thẻ nguyên con cỡ lớn và các sản phẩm chế biến như tôm hấp, tôm tẩm bột, tôm sushi.

Đối với điệp và các sản phẩm thân mềm, việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, chủ động kế hoạch hàng và theo dõi diễn biến cạnh tranh từ Nhật Bản, Trung Quốc cũng là yêu cầu được đặt ra. Trong khi đó, các mặt hàng ngách có thị phần cao như cá cơm khô, mực khô, surimi, cá nước ngọt sống và cua vẫn còn dư địa mở rộng.

Bên cạnh chất lượng và cơ cấu sản phẩm, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị đáp ứng các quy định của Singapore về an toàn, an ninh thực phẩm, đặc biệt là yêu cầu về cấp phép, truy xuất nguồn gốc và kế hoạch kiểm soát dự kiến được áp dụng đầy đủ từ năm 2028. Việc phối hợp với nhà nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện từ sớm.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ chuyên ngành như Seafood Expo Asia, tăng cường kết nối với nhà nhập khẩu, chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Singapore.

Với đà tăng trưởng hiện nay và lợi thế về sản lượng, thủy sản Việt Nam có khả năng hoàn thành năm 2026 với giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay tại Singapore.