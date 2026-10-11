Thủy sản Việt Nam (SEA): SCIC tiếp tục đấu giá lô cổ phần 8.500 tỷ đồng sau lần đầu bất thành

SCIC chào bán lô cổ phần Thủy sản Việt Nam với mức giá vượt trội so với thị trường

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chuẩn bị tổ chức phiên đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, (mã chứng khoán: SEA). Mức giá khởi điểm cho trọn lô cổ phần này được xác định ở mức 8.509,1 tỷ đồng. Tính bình quân, mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phiếu SEA tương đương 107.400 đồng. Phiên đấu giá quy mô lớn này dự kiến được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 2/11/2026.

Mức giá khởi điểm nói trên cho thấy sự chênh lệch rất lớn so với giá trị giao dịch thực tế trên sàn chứng khoán. Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu SEA chỉ dao động quanh vùng giá 57.000 đồng một cổ phiếu. So sánh trực tiếp, mức giá khởi điểm bình quân của lô cổ phiếu do SCIC chào bán đang cao hơn tới 88,4% so với thị giá hiện tại của doanh nghiệp thủy sản này trên sàn giao dịch.

Trước đợt thông báo này, SCIC đã từng lên kế hoạch thực hiện đấu giá toàn bộ lượng cổ phiếu SEA nói trên vào ngày 29/9 với cùng mức giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng. Dù vậy, khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, phiên đấu giá đã phải hủy bỏ do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Theo số liệu ghi nhận đến ngày 30/6/2026, cơ cấu sở hữu của Thủy sản Việt Nam có ba cổ đông lớn. Trong đó, SCIC nắm quyền chi phối với 63,38% vốn, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp sở hữu 24,03% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, phần 4,15% vốn còn lại phân bổ cho các cổ đông nhỏ lẻ.

Sức hút từ khu đất vàng trung tâm và lịch sử biến động cơ cấu cổ đông phức tạp

Giá trị thực sự thu hút sự chú ý tại Thủy sản Việt Nam không hoàn toàn nằm ở kết quả kinh doanh cốt lõi mà đến từ khối tài sản bất động sản doanh nghiệp này đang quản lý. Đơn vị này hiện sở hữu khu đất vàng với diện tích gần 1.500 mét vuông tọa lạc tại số 2, số 4 và số 6 phố Đồng Khởi, phường Sài Gòn, trung tâm quận 1 (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vị trí đắc địa được nhiều doanh nghiệp lớn trong nước quan tâm và lên kế hoạch phát triển nhưng quá trình triển khai vẫn bị đình trệ suốt một thời gian dài.

Dữ liệu lịch sử cho thấy vào năm 2011, vị trí đất vàng này từng được lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn 5 sao cao 20 tầng với tổng vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Thủy sản Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư cùng Geleximco, hoàn thiện phương án kiến trúc vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2016, phương án này đã bị hủy bỏ do vấp phải sự không đồng thuận từ nhóm cổ đông lớn, dẫn đến việc hợp tác chính thức phải dừng lại.

Sự hấp dẫn của khu đất đã kéo theo chuỗi biến động liên tục trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp. Sau khi Geleximco rút lui, nhóm cổ đông mới là Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã thâu tóm 20,1% vốn nhưng cũng nhanh chóng thoái lui trong năm 2017 để nhường chỗ cho một nhóm cổ đông cá nhân khác. Sự thay đổi tiếp tục tiếp diễn trong những năm gần đây khi Tập đoàn Gelex và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ thực hiện mua vào tổng cộng 23,92% vốn điều lệ trong năm 2024, nhưng lại bất ngờ thoái gần hết số vốn này vào tháng 8/2025.