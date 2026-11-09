Thủy sản tăng 4%, sản lượng gỗ khai thác tăng 6,1% trong 10 tháng

Thời gian nghỉ chính thức để kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là 01 ngày làm việc (vào Thứ Ba, ngày 24/11/2026) và người lao động được hưởng nguyên lương. Chính phủ không thực hiện hoán đổi ngày làm việc (không đổi thứ Hai 23/11 sang ngày khác để ghép thành kỳ nghỉ dài).