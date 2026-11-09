Thủy sản tăng 4%, sản lượng gỗ khai thác tăng 6,1% trong 10 tháng
Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 8,85 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác tăng 6,1%, trong khi diện tích gieo cấy lúa mùa và diện tích rừng trồng mới tập trung đều giảm.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/thuy-san-tang-4-san-luong-go-khai-thac-tang-6-1-trong-10-thang.html