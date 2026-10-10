Thủy sản Nam Việt (ANV) chi hơn 266 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận bán niên sụt giảm do áp lực chi phí

Kế hoạch chi hơn 266 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào ngày 29/10 tới đây. Theo phương án công bố, doanh nghiệp sẽ chi trả bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10% tính trên mệnh giá. Cụ thể, đợt trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng năm 2026 đều được thực hiện với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được tổng cộng 1.000 đồng. Thời gian thanh toán chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 15/12.

Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Nam Việt cần chi ra hơn 266 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận này. Về cơ cấu sở hữu, ông Doãn Tới đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Doãn Chí Thanh hiện là hai cổ đông lớn nhất. Ông Doãn Tới sở hữu hơn 146,6 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 54,98%, còn ông Doãn Chí Thanh nắm giữ hơn 29,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 11,07%. Dựa trên tỷ lệ này, đợt chi trả thành công sẽ mang về cho hai cá nhân trên số tiền lần lượt là gần 147 tỷ đồng và gần 30 tỷ đồng.

Trước thềm đợt chốt quyền nhận cổ tức, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Vào tháng 8, ông Doãn Chí Thiên là Phó Tổng Giám đốc và là con trai của ông Doãn Tới đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu ANV đúng như khối lượng đăng ký trước đó thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/07 đến ngày 11/08. Hoàn tất mua vào, tỷ lệ sở hữu của ông Thiên tăng từ 0,8% lên mức 1,18%, tương đương việc nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu.

Áp lực chi phí kéo lùi lợi nhuận sáu tháng đầu năm

Hoạt động phân phối lợi nhuận diễn ra lúc bức tranh tài chính của Nam Việt đang đối mặt với một số thử thách về kiểm soát chi phí. Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 330 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do tỷ lệ lợi nhuận gộp giảm 8% khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, bào mòn trực tiếp biên biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, gánh nặng chi phí hoạt động gia tăng cũng tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh chung. Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của Nam Việt đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Chi phí tài chính tăng thêm 23 tỷ đồng, phần lớn do lãi vay tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Cùng lúc, chi phí bán hàng cũng đội thêm 41 tỷ đồng. Sự gia tăng đồng loạt của các khoản mục chi phí kết hợp với giá vốn tăng cao đã kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận của công ty trong nửa đầu năm nay.