Thủy sản Mekong chật vật trong quý III, doanh thu mất hơn 62%

CTCP Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với kết quả kinh doanh kém tích cực khi doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể trong quý III/2026 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 15,8 tỷ đồng, giảm 62% so với mức hơn 42,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm khoảng 26,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm từ gần 37,9 tỷ đồng xuống còn khoảng 14,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm của giá vốn không đủ bù đắp đà suy giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp giảm từ hơn 4,54tỷ đồng xuống còn khoảng 1,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm từ khoảng 667 triệu đồng xuống còn 222 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ hơn 1,81 tỷ đồng xuống còn gần 1,1 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản thu nhập và chi phí, Thủy sản Mekong ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 350 triệu đồng, giảm gần 87,3% so với mức hơn 2,7 tỷ đồng của quý III/2025.

Đáng chú ý, chi phí khác trong kỳ ở mức gần 88,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với hơn 2,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Thủy sản Mekong đạt gần 218 triệu đồng, giảm 45% so với cùng kỳ tương ứng giảm khoảng 180 triệu đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận sau thuế giảm là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Thủy sản Mekong đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế được ghi nhận ở mức hơn 6 tỷ đồng so với 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thủy sản Mekong đạt 202 tỷ đồng, tăng khoảng 1,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 172 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 26 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 7,7 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ gần 104 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Bên cạnh đó, tài sản sinh học ngắn hạn giảm từ hơn 29 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng từ khoảng 826 triệu đồng lên gần 1,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm từ gần 5,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 1,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn đạt gần 30 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 30,6 tỷ đồng đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận gần 8,9 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn khác đạt 1,1 tỷ đồng, tăng so với mức 160 triệu đồng hồi đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối quý III/2026 ở mức 1,99 tỷ đồng, giảm khoảng 970 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 1,7 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức hơn 273 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với hơn 1,1 tỷ đồng đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 200 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức hơn 123 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10 cổ phiếu AAM của Thủy sản Mekong đứng giá tham chiếu tại 7.400 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch chỉ 100 đơn vị.