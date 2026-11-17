Thoái toàn bộ 29% vốn tại Motilen Cần Thơ

Theo thông tin được công bố vào ngày 16/11/2026 Thủy sản Mekong đã chính thức hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ. Qua đó chấm dứt hoàn toàn khoản đầu tư vào công ty liên kết duy nhất của doanh nghiệp.

Quyết định này được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25/09/2026. Cụ thể Thủy sản Mekong đã chuyển nhượng 420.512 cổ phiếu tương đương 29% vốn điều lệ tại Motilen Cần Thơ với mức giá 8.000 đồng mỗi đơn vị. Thương vụ mang về cho công ty tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng. Nguồn tiền này dự kiến được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư cốt lõi.

Đáng chú ý đây là lần thứ hai Thủy sản Mekong giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp vật liệu xây dựng này. Trước đó vào năm 2025 công ty cũng đã bán ra 227.269 cổ phiếu Motilen Cần Thơ thu về hơn 2,2 tỷ đồng. Giao dịch đó làm giảm lượng cổ phần nắm giữ từ mức 647.781 đơn vị tương đương 45% vốn điều lệ xuống còn 420.512 đơn vị như trước đợt thoái vốn lần này.

Dữ liệu từ báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy giá gốc khoản đầu tư vào Motilen Cần Thơ được ghi nhận ở mức 6,9 tỷ đồng. Thủy sản Mekong đã phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng khiến giá trị khoản đầu tư có thể thu hồi chỉ còn lại hơn 4,8 tỷ đồng. Với việc bán thành công ở mức hơn 3,4 tỷ đồng doanh nghiệp thủy sản này đã ghi nhận khoản lỗ thêm gần 1,5 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư tập trung lĩnh vực cốt lõi

Việc rút lui khỏi Motilen Cần Thơ vốn đã nằm trong chiến lược tái cơ cấu được ban lãnh đạo Thủy sản Mekong trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngoài khoản đầu tư này Hội đồng Quản trị công ty còn xin ý kiến cổ đông về phương án thoái toàn bộ 237.082 cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (mã chứng khoán: CLP). Lượng cổ phần này tương đương 2,7% vốn điều lệ có tổng giá trị đầu tư là 4,1 tỷ đồng. Phía công ty lý giải hoạt động thoái vốn nhằm mục đích chủ động quản trị tài chính và thu hồi nguồn vốn để chuyển hướng đầu tư sinh lời hiệu quả hơn.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ có lịch sử hoạt động lâu đời tiền thân là Xí nghiệp Cung ứng Vật tư tỉnh Hậu Giang thành lập năm 1983. Doanh nghiệp này chính thức chuyển đổi mô hình sang cổ phần hóa vào năm 2007. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Motilen Cần Thơ xoay quanh lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Rõ ràng mảng kinh doanh này hoàn toàn không có sự gắn kết hay tương đồng với định hướng chuyên sâu về nuôi trồng chế biến và xuất khẩu thủy sản của AAM.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 tiết lộ ngoài quan hệ sở hữu vốn hai doanh nghiệp chỉ phát sinh các giao dịch kinh doanh nhỏ lẻ. Trong sáu tháng đầu năm Thủy sản Mekong ghi nhận khoản doanh thu cho thuê văn phòng từ Motilen Cần Thơ đạt gần 10,9 triệu đồng sụt giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ cũng không phát sinh bất kỳ giao dịch mua vật liệu xây dựng nào từ phía công ty liên kết này. Việc hoàn tất thoái vốn chính thức khép lại khoản đầu tư trái ngành giúp Thủy sản Mekong dồn lực phát triển kinh doanh thủy sản.