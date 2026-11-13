Thủy sản bình dân Việt chinh phục thị trường ẩm thực quốc tế

Cá rô phi vốn là mặt hàng thủy sản phổ biến tại Việt Nam, dễ tìm mua ở chợ dân sinh lẫn siêu thị với giá thành tương đối bình dân. Thế nhưng, trên thị trường quốc tế, loại cá này đang ngày càng được chú ý, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho ngành thủy sản trong nước.

Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 9/2026, xuất khẩu cá rô phi đạt 13 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều thị trường gia tăng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam

Brazil hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Đứng thứ hai là Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu đạt 25 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Dù tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm 42% so với cùng kỳ, tín hiệu phục hồi đã xuất hiện trong tháng 9.

Cụ thể, riêng tháng 9, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và gần gấp đôi tháng 8. Tuy nhiên, theo nhận định của VASEP, mức tăng này có thể chủ yếu đến từ nhu cầu bổ sung hàng tồn kho của các nhà bán lẻ. Do đó, cần thêm thời gian để đánh giá liệu sức mua có duy trì ổn định trong những tháng tiếp theo hay không.

Một điểm sáng khác là thị trường Ả Rập Xê Út. Trong 9 tháng đầu năm, quốc gia Trung Đông này nhập khẩu 10 triệu USD cá rô phi Việt Nam, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng tháng 9, kim ngạch đạt 3 triệu USD, tăng tới 231%, cho thấy nhu cầu tại thị trường này đang có những chuyển biến tích cực.

Cá rô phi tiến vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản

Không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, cá rô phi Việt Nam còn ghi nhận bước tiến về giá trị sản phẩm tại Nhật Bản. Theo số liệu được VASEP công bố, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dòng cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được một số chuỗi ẩm thực Nhật Bản lựa chọn để chế biến sushi và sashimi. Đây là bước chuyển đáng kể đối với mặt hàng vốn thường được biết đến như một loại cá phổ thông, có giá thành thấp.

Việc sản phẩm được đưa vào các món ăn đòi hỏi yêu cầu cao về nguyên liệu cho thấy cá rô phi Việt Nam đang có thêm cơ hội tiếp cận phân khúc tiêu dùng giá trị gia tăng. Đồng thời, điều này cũng phản ánh tiềm năng nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam nếu đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và khẩu vị tại thị trường nhập khẩu.

Trước những tín hiệu tích cực, VASEP khuyến nghị doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số khách hàng lớn. Bên cạnh đó, cần đầu tư cải thiện chất lượng chế biến, phát triển sản phẩm có sự khác biệt và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng quốc tế.

Từ một loại cá bình dân trong bữa cơm Việt, cá rô phi đang cho thấy khả năng mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, ngành hàng này vẫn cần chú trọng chất lượng và xây dựng chỗ đứng bền vững tại các thị trường khó tính.