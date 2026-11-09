Thủy quân lục chiến Mỹ tuyên bố cần thêm 9 tàu đổ bộ nữa

Tuy nhiên theo nhận xét, triển vọng về nguồn kinh phí đóng mới tàu đổ bộ cho Thủy quân lục chiến Mỹ đã trở nên bấp bênh hơn kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thông tin này được tạp chí The War Zone (TWZ) đăng tải.

Các đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ - mỗi đơn vị gồm khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ, thường được triển khai trên những tàu chiến trong các Nhóm sẵn sàng đổ bộ (ARG).

Mỗi nhóm như vậy thường bao gồm 1 tàu đổ bộ đa năng và 2 tàu vận tải đổ bộ. Bên cạnh đó, các tàu phụ trợ, tàu chiến mặt nước, và trong một số trường hợp là tàu ngầm hạt nhân đa năng có thể tạo thành một nhóm tấn công viễn chinh lớn hơn.

Theo ông Sean Brody, chỉ huy các hoạt động viễn chinh thuộc Cục Phát triển và Tích hợp Chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sự hiện diện liên tục của 3 nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) với các đơn vị viễn chinh.

"Các đơn vị phân tích của cả hai lực lượng đều kết luận rằng cần 40 tàu chiến cho nhiệm vụ này. Đó là 13 tàu đổ bộ đa năng và 27 tàu đổ bộ vận tải dạng LPD", ông Brody giải thích.

Như bài báo đã đề cập, thuật ngữ "tàu đổ bộ đa năng" của Thủy quân lục chiến Mỹ dùng để chỉ các tàu loại Wasp (phân loại LHD) và America (phân loại LHA).

Thành phần không quân của chúng có thể bao gồm tiêm kích F-35B, máy bay cánh quạt lật MV-22 , trực thăng UH-1, AH-1 và CH-53, cũng như trực thăng Seahawk của Hải quân Mỹ. LPD là các tàu vận tải đổ bộ nhỏ hơn, cũng có thể chở máy bay MV-22 và trực thăng.

Theo ông Brody, quân đội dự định sẽ trình bày với Quốc hội vào cuối tháng này để chứng minh cho sự cần thiết của việc bổ sung thêm tàu ​​chiến, nhưng hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nào để đạt được mục tiêu 40 tàu.

Yêu cầu cấp thêm kinh phí đóng tàu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện.

“Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng chiến lược quốc phòng quốc gia và phát triển một cách tiếp cận thực tế cũng như bền vững hơn, không đòi hỏi ngân sách quốc phòng vượt quá 1 nghìn tỷ USD hoặc được tài trợ thông qua việc cắt giảm mạnh các dự án trong nước quan trọng”.

Nghị sĩ Adam Smith - một đảng viên Dân chủ đến từ Washington, người dự kiến sẽ giữ chức chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện, đã viết như vậy trong một bức thư gửi các đồng nghiệp của mình.

Cần lưu ý thêm, vào cuối tháng 10, Thủy quân lục chiến Mỹ đã thành lập tiểu đoàn đầu tiên được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình tầm trung.

Vũ khí chính của đơn vị được nâng cấp là hệ thống tên lửa NMESIS (Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh hải quân - thủy quân lục chiến), một nền tảng không người lái dựa trên xe bọc thép JLTV, được thiết kế để phóng 2 tên lửa hành trình chống hạm Naval Strike Missile (NSM).