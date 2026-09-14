Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia tập trận do Mỹ và Indonesia dẫn đầu

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia diễn tập bắn súng sơ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” tại Indonesia vào ngày 21/8. (Nguồn: Yonhap)

Cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” (Super Garuda Shield) kéo dài hai tuần được tổ chức từ ngày 31/8 - 11/9 tại Lampung và Bandung, Indonesia, với sự tham gia của quân đội từ 15 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Canada và Nhật Bản.

Đây là lần thứ hai quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập này, sau lần đầu tiên vào năm ngoái.

Trong khuôn khổ diễn tập, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tham gia nhiều bài tập chung, bao gồm huấn luyện thực địa (FTX) với các nhiệm vụ tác chiến trong rừng rậm và diễn tập không gian mạng nhằm giúp binh sĩ làm quen với các năng lực tấn công và phòng thủ mạng.

Được khởi động vào năm 2007, cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” ban đầu là cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Indonesia nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong môi trường rừng rậm. Sau này, cuộc tập trận phát triển với quy mô đa quốc gia.

(theo Yonhap)