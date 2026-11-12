Thuý Ngân qua giai đoạn bị gia đình thúc giục chuyện cưới

Không còn chút bóng dáng nào của cô gái thuộc dạng “nữ cường” trong “Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu” (năm 2023), trong “Bắt cá ba tay” Thuý Ngân vào vai Yên, một cô nhân viên văn phòng đang ở độ tuổi bị gia đình thúc giục chuyện lập gia đình. Liên tục gặp trắc trở trong chuyện tình duyên, Yên đã có một lựa chọn gây bất ngờ khi quyết định “lượn như sóng” cùng lúc 3 anh chàng. Với vai diễn “trap girl” này, Thuý Ngân cũng gần như cùng lúc thủ 3 vai với 3 tính cách khác nhau, 3 hình tượng khác nhau: Khi trẻ trung, sôi nổi; lúc chín chắn, ổn định và lúc nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi.

Thuý Ngân cho biết, để vào vai này cô đã nghiên cứu tâm lý nhân vật rất lâu, đặt mình vào bối cảnh đưa ra lựa chọn của Yên, để có thể sống với từng tính cách của cô gái này. Đặc biệt, làm thế nào để phác hoạ dù cùng lúc “mập mờ” với 3 người nhưng Yên không hề trêu đùa tình cảm người khác. Ngược lại, đây là cách một cô gái đang nghiêm túc với tương lai, tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để cuối cùng nhận ra mình muốn gì, nhằm có sự gắn bó lâu dài với người mình chọn.

Tạo hình Thúy Ngân trong phim

Ba người yêu cũ của cô quay lại cùng lúc sau khi người đẹp cầu nguyện

Thúy Ngân và Steven Nguyễn

Nói về vai diễn có thể gây tranh cãi này, Thuý Ngân chia sẻ: “Tôi cảm thấy vai Yên rất sát với thực tế. Mỗi người chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người, theo từng giai đoạn trong cuộc đời mình. Khi còn trẻ, mình sẽ gặp những người rất trưởng thành, nhưng người ta lại không ở bên mình lâu dài. Rồi sau đó, đến một giai đoạn mình trải qua rất nhiều mối tình, mình gặp một người rất phù hợp, rất yêu nhưng lại không đến với nhau được. Sau những lần trắc trở đó, mình sẽ muốn gặp một người cho mình cảm giác bình lặng, nhẹ nhàng… Đôi khi, chúng ta cần đi qua rất nhiều mối tình với những tính cách khác biệt như vậy. Tôi thích nhân vật này ở chỗ nói lên được những khía cạnh rất gần với thực tế. Mình phải trải qua rất nhiều mối tình đó mình mới thật sự mình biết là mình cần gì, mình muốn gì và người nào phù hợp nhất với mình”.

Qua “Bắt cá ba tay”, Thúy Ngân cho biết, cô muốn nhiều bạn trẻ thấy bản thân mình trong đó, để hiểu hơn những mong muốn sâu xa của bản thân và hơn cả là việc làm người khác tổn thương từ lựa chọn của mình. Bởi theo cô, ngoài đời thật vẫn có rất nhiều cô gái, chàng trai có lựa chọn như thế này. Điều đó không hẳn xấu nếu chúng ta biết đặt đúng mức độ tình cảm, sự cam kết, sự minh bạch với các đối phương, bạn đừng nên tạo sự kỳ vọng hay ảo tưởng khi cho người khác hiểu bạn chỉ đang trong mối quan hệ tình cảm với một mình họ. Nếu bạn cho giấu thì đó là lừa dối.

“Giá trị của một mối quan hệ đúng nghĩa đầu tiên phải là sự thành thật. Đó mới là cách giúp chúng ta tìm ra người phù hợp nhất để cùng đi lâu dài. Xét ở góc độ nào đó thì đây cũng chính là sự nghiêm túc dành cho lựa chọn hôn nhân của mình mà”- Thúy Ngân chia sẻ thêm.

Không giống như Yên, Thuý Ngân đã qua giai đoạn bị gia đình thúc giục chuyện cưới hỏi, vì… giục hoài cũng vậy. Trong tình yêu, Thuý Ngân cho biết cô là người khá lý tính và rạch ròi. Trong quan điểm của cô, ngoài việc tìm hiểu cùng lúc nhiều người là rất bình thường, còn nên thẳng thắn với đối phương trong việc đối thoại về tương lai, để tránh tình huống dành cảm xúc cho một người quá nhiều nhưng cuối cùng cả hai không có tương lai.

Yếu tố quan trọng nhất với Thuý Ngân trong việc lựa chọn người để gắn bó, ngoài tình yêu, còn phải có sự phù hợp: phù hợp về tính cách, về nhân sinh quan và về định hướng tương lai. Hiện tại, Thuý Ngân vẫn ở giai đoạn chờ đợi người phù hợp nhất với mình. Cô sẵn sàng sống một mình, cảm nhận sự thoải mái và tự do của người độc thân, làm những điều mình thích hơn là chấp nhận gắn bó cùng một người mà cô không cảm nhận được sự chắc chắn về mức độ phù hợp. “Ngân đã đợi đến lúc này rồi, nên một khi Ngân xác định cưới ai thì người đó chắc chắn rất phù hợp với Ngân. Còn không thì Ngân thà không cưới, để đỡ làm khổ cả hai, đỡ làm khổ con cái mình luôn”, Thuý Ngân khẳng định.

Là dự án rom-com hiếm hoi của điện ảnh Việt trong những năm gần đây, “Bắt cá ba tay” là tiếng nói đầy nữ tính của đạo diễn Như Trang, quy tụ nhưng gương mặt khá hot trong dàn diễn viên trẻ: Thuý Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy, Otis... Phim xoay quanh nhân vật Yên cùng những mối tình của cô. Tuy nhiên, phim không chỉ là câu chuyện tình yêu của một cô gái trẻ, mà còn là câu chuyện về cách giới trẻ tìm kiếm tiếng nói của bản thân, đồng thời khắc hoạ tổn thương, nỗi đau ẩn sâu bên trong về biến cố đã trải qua.

Phim dự kiến ra mắt vào 04-12-2026