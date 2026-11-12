Thúy Ngân phù dâu, Văn Mai Hương trổ tài trang điểm cho đám cưới quân nhân tại Trường Sa

Đám cưới chưa từng có tại Trường Sa

Tập 14 Sao nhập ngũ 2026, 7 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik và Minh Trang có trải nghiệm "độc nhất vô nhị" tại Trường Sa.

Cụ thể, trong quá trình tìm hiểu về các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, ê-kíp sản xuất chương trình biết được câu chuyện tình yêu của chiến sĩ Trần Minh Hiếu cùng bạn gái Khánh Hà.

Cặp đôi yêu nhau 6 năm, đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027 sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền. Suốt thời gian qua, hai người không gặp mặt, chỉ liên lạc qua tin nhắn điện thoại.

Dàn sao tham dự đám cưới của chiến sĩ Trường Sa.

Ê-kíp sản xuất Sao nhập ngũ 2026 quyết định bí mật tổ chức đám cưới bất ngờ cho Minh Hiếu và Khánh Hà tại Trường Sa.

Khi được thông báo kế hoạch, 7 nghệ sĩ lập tức chia việc: Châu Bùi và Quốc Trường làm MC đám cưới; Văn Mai Hương trang điểm cho cô dâu và cùng Minh Trang, Thúy Ngân làm phù dâu; Phan Mạnh Quỳnh, Erik biểu diễn văn nghệ.

Dàn sao tổ chức buổi gặp giao lưu với các chiến sĩ tại hội trường, mời Minh Hiếu lên sân khấu chia sẻ về chuyện yêu xa. Nam chiến sĩ tin rằng đây chỉ là hoạt động giao lưu trong chương trình truyền hình thực tế nên thoải mái kể chuyện tình cảm. Lúc này, tấm màn xanh phía cuối hội trường hé mở, Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà bước ra cùng bài hát Cầu hôn khiến chú rể Minh Hiếu trên sân khấu bối rối.

Cô dâu nghẹn ngào phát biểu trong đám cưới tại Trường Sa

Đám cưới của cặp chiến sĩ - hậu phương được tổ chức giản dị nhưng ấm áp, thân tình. Cô dâu Khánh Hà khóc, nói "được tổ chức lễ cưới giữa nơi linh thiêng của đất nước là điều ngoài sức tưởng tượng". Hai người cũng cảm ơn ê-kíp, các nghệ sĩ và đồng đội.

Từng làm "bà mai" cho nhiều cặp đôi, hát hàng trăm lần bài Cầu hôn, Văn Mai Hương vẫn nhiều cảm xúc khi tham gia đám cưới đặc biệt này. Trong khi đó, chú rể tiết lộ vợ là "fan ruột" của Erik.

Chia sẻ về sự kiện chưa từng có tiền lệ được tổ chức tại Trường Sa, Thượng tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: “Tôi tin đây sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục ươm mầm tương lai của đất nước, để tình yêu quê hương, biển đảo được tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn; để đất liền mãi là hậu phương vững chắc, để tiền tuyến yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Ca sĩ Erik hát "Dù cho tận thế"

Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh áp đảo về thể lực

Tương tự các mùa Sao nhập ngũ trước, 7 nghệ sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ dưới sự hỗ trợ của các chiến sĩ tại Trường Sa.

Ở phần thi chạy tiếp sức 3.000m, đội Quốc Trường thắng áp đảo. Sang nội dung co tay xà đơn, Quốc Trường giữ vững phong độ với 25 lượt kéo thành công còn Phan Mạnh Quỳnh là 17 lượt. Dù vậy, đội Phan Mạnh Quỳnh vẫn giành chiến thắng sít sao với tổng số lượt là 49. Khép lại hội thao với thử thách kéo co 4 hướng, 2 đội tiếp tục tranh tài không phân thắng bại.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cán mốc 17 lượt lên xà

Qua hội thao, dàn sao ngỡ ngàng khi lần đầu khám phá "con người thật" của diễn viên Quốc Trường. Châu Bùi ví đàn anh với loa phát thanh còn Erik và Văn Mai Hương thích thú khi thấy anh lăn xả, nhiệt tình trong mọi hoạt động chứ không chỉ bó hẹp trong hình ảnh bóng bẩy, chỉn chu.