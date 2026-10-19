Thúy Ngân phản hồi về ồn ào trang phục

Mới đây, Thúy Ngân vướng tranh cãi liên quan đến trang phục. Chủ sở hữu một thương hiệu thời trang chỉ trích một nữ diễn viên có tên viết tắt là L.H.T.N. mượn đồ để chụp hình nhưng chỉ ghi nguồn trong bài đăng trên Instagram mà không thông tin đầy đủ ở Facebook. Người này cho rằng đây là lối hành xử thiếu chuyên nghiệp. Ngay lập tức, khán giả réo tên Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Tối 19/10, nữ diễn viên lên tiếng về vụ việc. Ê-kíp của Thúy Ngân giải thích hồi tháng 3, nữ diễn viên thuê và trả chi phí cho stylist Phạm Bảo Luận để người này thực hiện công việc styling cho một buổi chụp hình. Việc liên hệ, thu xếp trang phục và trao đổi điều kiện với thương hiệu do phía stylist thực hiện.

Thúy Ngân vướng ồn ào liên quan đến trang phục. Ảnh: FBNV.

“Trong nhóm trao đổi giữa các bên, anh Phạm Bảo Luận xác nhận người trực tiếp liên hệ mượn trang phục, làm việc với anh C.L. phía thương hiệu là thành viên thuộc ê-kíp stylist. Anh C.L. cũng xác nhận mình là người phụ trách trao đổi với ê-kíp stylist về việc mượn thiết kế phục vụ bộ ảnh”, phía nữ diễn viên cho biết.

Kèm theo bài đăng, nữ diễn viên đăng ảnh chụp màn hình email được cho là giữa ê-kíp của cô với đại diện thương hiệu. Theo nội dung email, ê-kíp Thúy Ngân được đối phương xác nhận không trực tiếp liên hệ thương hiệu để mượn trang phục. Người liên hệ là stylist.

Phía Thúy Ngân khẳng định việc để credit thương hiệu trong bài đăng trên Facebook/Fanpage không phải nghĩa vụ đã thống nhất giữa đôi bên. Ê-kíp nhấn mạnh những nhận định về sự chuyên nghiệp và thái độ của nghệ sĩ cần được xem xét trên cơ sở thỏa thuận thực tế, thay vì quy kết khi các bên chưa hoàn tất xác minh.

Nữ diễn viên khẳng định không trực tiếp mượn đồ của thương hiệu. Ảnh: FBNV.

Đại diện Thúy Ngân đã nhiều lần liên hệ bộ phận marketing và trực tiếp trao đổi với đại diện thương hiệu, gửi email làm rõ sự việc; đồng thời lập nhóm có stylist, nhân sự liên quan và đại diện pháp lý để đối chiếu thông tin. Phía nữ diễn viên cũng chủ động gỡ bộ ảnh nhằm hạn chế căng thẳng.

“Đây là hành động thiện chí, không đồng nghĩa với việc thừa nhận những nhận xét công khai về nghệ sĩ là chính xác. Chúng tôi lấy làm tiếc khi, dù đã có những thông tin và xác nhận nêu trên, các nhận định quy trách nhiệm cho Thúy Ngân vẫn tiếp tục được đưa ra", phía nữ diễn viên cho biết.

Thúy Ngân sinh năm 1991, từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc, sau đó chuyển hướng đóng phim. Cô được biết tới các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu... Nữ diễn viên cũng tham gia mùa thứ hai của chương trình Running Man phiên bản Việt.

Những năm qua, Thúy Ngân vẫn tập trung đóng phim và tham gia nhiều dự án khác nhau. Ngoài quay phim, cô tham gia một số game show, thỉnh thoảng đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mới đây, cô góp mặt trong Sao nhập ngũ.